Las notas del Bayern de Múnich ante el Arsenal: Harry Kane lidera la ofensiva, pero los de Kompany dejan escapar la victoria

El Bayern de Múnich empató 2-2 con el Arsenal en un partido de gran intensidad que dejó ver tanto la sofisticación táctica como las debilidades defensivas de dos grandes del fútbol europeo. El equipo local se vio por detrás en el minuto 25, cuando Eberechi Eze, que había sustituido al lesionado Bukayo Saka, definió con precisión tras un pase incisivo de Martin odegaard. Sin embargo, el Bayern reaccionó: Harry Kane dio la asistencia a Alphonso Davies para que firmara un buen empate antes del descanso y devolviera la iniciativa al conjunto alemán.

En la segunda parte, el Bayern intensificó su presión y se adelantó con un penalti transformado por Harry Kane en el minuto 61, después de que se señalara una mano de Jurrien Timber. El Bayern dominó durante largos tramos la circulación del balón por el centro y generó 2,51 goles esperados (xG), frente a los 1,40 del Arsenal. Sin embargo, pagó cara su incapacidad para sentenciar el partido: Declan Rice apareció al final para marcar con un potente remate el empate del Arsenal.





Portero y defensa

Manuel Neuer - 6/10

Neuer tuvo bastante trabajo: recibió cinco disparos a puerta y realizó tres paradas. Poco pudo hacer ante el remate de Eze desde cerca, pero mostró su habitual atención para desviar por encima del larguero un intento tardío de Jurriën Timber. Su distribución del balón siguió siendo clave para la salida de juego del Bayern, aunque Rice le batió al final desde una posición en la que quizá esperaba más protección de su defensa.

Konrad Laimer - 6/10

Como lateral derecho, Laimer aportó mucha energía y esfuerzo. Estuvo cerca de marcar en el minuto 67 tras un contraataque rápido, pero su disparo fue bloqueado. Aunque ofreció una salida en las transiciones, por momentos le costó lidiar con los movimientos laterales de los laterales del Arsenal que se incorporaban al ataque, especialmente en la jugada que precedió al segundo gol visitante.

Dayot Upamecano - 7/10

Upamecano fue un coloso defensivo durante gran parte del encuentro y lideró el partido con 14 intervenciones defensivas. Ganó tres entradas y ocho duelos, e impuso un físico con el que neutralizó en buena medida a Kai Havertz. Tuvo mala suerte de no marcar con un cabezazo en el minuto 49 que obligó a David Raya a realizar una parada magnífica.

Kim Min-Jae - 5/10

Noche difícil para el surcoreano, que pareció llegar un poco tarde ante las rápidas rotaciones del Arsenal. Fue sustituido por Jonathan Tah en el descanso tras una primera parte en la que le costó mantener la profundidad de la línea defensiva, especialmente en la secuencia que acabó con el primer gol de Eze.

Josip Stanisic - 6/10

Stanisic empezó en el lado izquierdo de la defensa de cuatro y asumió un papel conservador para compensar la posición adelantada de Davies. Se colocó bien, pero le faltó velocidad de reacción para seguir las incursiones de Noni Madueke en los últimos compases.

Centro del campo

Aleksandar Pavlovic - 8/10

El joven dio una lección de control del ritmo. Pavlovic completó 61 pases de 65 intentos y lideró las estadísticas de distribución del Bayern. Su capacidad para superar la presión del Arsenal permitió al Bayern progresar con eficacia, aunque en ocasiones se vio desbordado cuando Declan Rice elevó la intensidad en los últimos veinte minutos.

Tom Bischof - 6/10

El joven centrocampista dejó destellos de su potencial técnico, pero le costó imponerse físicamente ante jugadores como Bruno Guimarães. Optó por un juego seguro y dio continuidad a la posesión con eficacia, aunque no aportó la penetración en el último tercio necesaria para romper el sólido bloque del Arsenal.

Ismael Saibari - 6/10

En una posición ofensiva por el centro, Saibari trabajó mucho, pero le faltó acierto en la ejecución. Probó suerte desde lejos en el minuto 33 con un disparo que se marchó fuera y vio cómo le detenían otro remate en el 52. Sus movimientos entre líneas fueron útiles, pero Luis Díaz le sustituyó en el minuto 68 cuando el Bayern buscaba un juego más directo.

Ataque

Serge Gnabry - 6/10

Gnabry trabajó mucho en la banda derecha, pero le costó encontrar ocasiones claras de disparo. Le bloquearon un remate en el minuto 21 y otro en el 45. Aunque su esfuerzo defensivo ayudó a Laimer, no logró superar a Riccardo Calafiori antes de ser sustituido en el minuto 68.

Alphonso Davies - 8/10

Davies jugó en una posición muy adelantada en la banda izquierda y fue una amenaza constante. Marcó el empate en el minuto 35 con una definición serena tras un pase brillante de Kane. Sus 0,56 xG en jugadas sin balón parado reflejan lo peligrosas que fueron sus posiciones y siguió siendo un quebradero de cabeza para el Arsenal hasta su sustitución en el minuto 85.

Harry Kane - 9/10

La estrella indiscutible del Bayern. Kane fue su principal creador de juego y goleador: dio una asistencia extraordinaria a Davies con un pase al espacio antes de transformar con calma un penalti en el minuto 61. Con 1,11 xG y cuatro disparos en total, fue el eje de todos los ataques peligrosos del Bayern y estuvo a la altura de su reputación de verdugo habitual del Arsenal.

Suplentes y entrenador

Jonathan Tah - 6/10

Entró por Kim Min-Jae en el descanso y aportó calma al centro de la defensa. Respondió bien ante la amenaza aérea de Viktor Gyökeres tras la entrada del sueco.

Luis Díaz - 6/10

Entró en el minuto 68 y aportó frescura y carreras directas. Le bloquearon un remate en el minuto 76, pero no logró protagonizar una acción decisiva antes de ser sustituido en el tiempo añadido.

Lennart Karl - 6/10

El sustituto de Gnabry en el minuto 68 mostró energía, pero le costó entrar en juego en el último tercio cuando el Arsenal empezó a dominar el balón en los compases finales.

Nathaniel Brown - N/A

Entró por Davies en el minuto 85 para reforzar la banda izquierda, pero dispuso de poco tiempo para influir en el partido.

Bara Sapoko Ndiaye - N/A

Entró por Díaz en el minuto 90 por motivos tácticos.

Entrenador: Vincent Kompany - 7/10

La decisión de Kompany de situar a Davies muy adelantado por la izquierda fue un acierto táctico que permitió aprovechar los espacios a la espalda de la línea adelantada del Arsenal. Sin embargo, la tendencia de su equipo a replegarse tras ponerse por delante propició la presión que desembocó en el empate de Rice.