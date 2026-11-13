Compartir Sigue a GOAL en Google

Países Bajos dio una lección magistral de eficacia ofensiva y goleó 7-0 a Grecia en el Johan Cruijff ArenA. Tijjani Reijnders lideró el ataque con un triplete en la primera parte y el equipo de Xavi Hernandez se situó líder del Grupo 2.

Anuncios

Países Bajos firmó una actuación de superioridad arrolladora en el Johan Cruijff ArenA y aplastó a Grecia por 7-0 en un encuentro de la Liga de Naciones de la UEFA que ya estaba sentenciado antes del descanso. El equipo de Xavi explotó todas las debilidades estructurales del bloque defensivo griego y llegó al intermedio con una ventaja de 5-0. Crysencio Summerville abrió el marcador muy pronto, pero la primera parte fue de Reijnders: su inteligencia táctica para encontrar espacios le permitió firmar un extraordinario triplete en 21 minutos.

La segunda mitad fue un ejercicio de gestión del partido, aunque Países Bajos no levantó del todo el pie del acelerador. Jurrien Timber marcó su segundo gol de la noche antes de que Donyell Malen completara la goleada, aprovechando el hundimiento anímico de Grecia. Las estadísticas reflejaron un dominio absoluto: 13 disparos a puerta, 548 pases completados y un valor de goles esperados (xG) de 4,19. Para Grecia fue una noche en la que quedaron al descubierto sus problemas tácticos: solo logró un disparo a puerta frente al asedio neerlandés.

Portero y defensa

Bart Verbruggen - 7/10

El hombre con menos trabajo en Ámsterdam. Verbruggen fue prácticamente un espectador y solo tuvo que realizar una parada, ya que Grecia tuvo dificultades para llegar al último tercio del campo. Su distribución fue precisa y ayudó a reiniciar el juego cuando los visitantes lograban despejar el balón.

Denzel Dumfries - 9/10

Un motor incansable en la banda derecha. Dumfries dio dos asistencias: sirvió a Reijnders en el minuto 33 y, más tarde, encontró a Malen para el séptimo gol en el 62. Sus constantes incorporaciones al ataque obligaron a Kostas Tsimikas a quedarse atrás e impidieron que Grecia generase peligro por la izquierda.

Anuncios Anuncios

Jurrien Timber - 9/10

Una exhibición goleadora poco habitual para un defensa. Timber hizo gala de su anticipación al marcar en los minutos 40 y 59. Más allá de su doblete, su capacidad para incorporarse al centro del campo generó superioridades numéricas que permitieron a Países Bajos monopolizar la posesión.

Related Topics

Jan Paul van Hecke - 8/10

Dominante en lo físico y seguro por alto. Van Hecke aportó la estabilidad necesaria para que sus compañeros de defensa pudieran sumarse al ataque. Realizó varios despejes y se aseguró de que Vangelis Pavlidis pasara completamente inadvertido durante los 65 minutos que estuvo sobre el campo.

Micky van de Ven - 8/10

Su velocidad para recuperar la posición nunca se puso realmente a prueba, pero su colocación fue impecable. Van de Ven fue el principal encargado de sacar el balón desde atrás en conducción y a menudo avanzó entre 18 y 27 metros con él para superar la primera línea de presión griega.

Anuncios

Centro del campo

Frenkie de Jong - 8/10

El metrónomo. Como capitán, De Jong marcó el ritmo con facilidad y completó la gran mayoría de sus pases antes de ser sustituido al descanso, cuando el partido ya estaba decidido. Su presencia permitió a los centrocampistas ofensivos brillar sin temor a dejar desprotegida la defensa.

Joey Veerman - 8/10

Una demostración de visión de juego de primer nivel. Veerman dio la asistencia del primer gol de Reijnders en el minuto 12. Mostró un amplio repertorio de pases y cambió repetidamente el juego hacia Dumfries, que se incorporaba al ataque, para estirar el 4-4-2 griego.

Anuncios

Tijjani Reijnders - 10/10

Una actuación perfecta. Reijnders fue el artífice del descalabro de Grecia: marcó en los minutos 12, 18 y 33 para completar un triplete de gran eficacia. Sus movimientos entre líneas fueron imposibles de seguir y sus remates, de una precisión infalible.

Ataque

Cody Gakpo - 7/10

Aunque no marcó, Gakpo atrajo la atención tanto de Lazaros Rota como de Konstantinos Mavropanos y abrió los espacios que aprovecharon Reijnders y Summerville. Una actuación generosa del jugador del Liverpool.

Anuncios

Crysencio Summerville - 8/10

Encendió la noche con el primer gol en el minuto 6. Su aceleración explosiva y su regate directo marcaron el tono del partido y obligaron a la defensa griega a replegarse desde el principio, sin que lograra recuperarse.

Donyell Malen - 9/10

Una fuerza creativa que acabó encontrando el gol que merecía su juego. Malen dio dos asistencias en la primera parte, a Reijnders en el minuto 18 y a Timber en el 40, antes de marcar con un potente remate el último tanto en el 62 para culminar una actuación individual estelar.

Anuncios

Suplentes y entrenador

Teun Koopmeiners - 7/10

Sustituyó a De Jong al descanso y mantuvo el alto nivel técnico. Hizo circular el balón y contribuyó a sostener la presión que propició los dos goles de la segunda parte.

Gjivai Zechiel - 6/10

Entró por Reijnders en el minuto 63. Aportó piernas frescas en el centro del campo mientras el partido avanzaba hacia su inevitable desenlace.

Anuncios

Ruben van Bommel - 6/10

Sustituyó a Gakpo y aportó energía en la banda, aunque la intensidad del encuentro ya había bajado considerablemente cuando entró.

Noa Lang - 6/10

Entró por Summerville para disputar los últimos 15 minutos. Mantuvo ocupados a los defensas griegos con algunas de sus habituales carreras, pero tuvo poco tiempo para dejar huella.

Anuncios

Ian Maatsen - 6/10

Entró en los últimos minutos por Timber y se incorporó a la línea defensiva mientras Países Bajos conservaba con comodidad su portería a cero.

Xavi Hernandez (entrenador) - 9/10

Una decisión táctica magistral. Hernandez identificó claramente los espacios entre el centro y las bandas como la principal vía de ataque, y su instrucción de dejar que Reijnders y Malen intercambiaran posiciones con libertad causó constantes problemas al entrenador griego Ivan Jovanovic. La temprana ventaja le permitió gestionar a la perfección el esfuerzo de sus jugadores.