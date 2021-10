Pretendido por el eterno rival, eligió el lado madridista y con su golazo decidió el partido. Lucas sentenció y Vinicius volvió a brillar.

Courtois (7). Se le escapó la segunda puerta a cero consecutiva cuando moría el encuentro. Apenas le tiraron (Ansu, manso a las manos en el 49' y poco más), pero mandó en los continuos centros rivales, transmitiendo mucha seguridad.

Lucas Vázquez (8). Logró que Ansu no hiciera el daño que se preveía. Creció con la pelota en la segunda mitad, subiendo en el 55', dejando en el suelo con una maniobra al propio Ansu en el 60' o regateando hasta apurar línea de fondo en el 71'. Al final celebró el premio del gol por ponerle fe para cazar un rechace.

Militao (6). Se le marchó Depay en el 25', en la más clara del Barcelona hasta el descanso. También perdió la marca en un cabezazo muy peligroso de Piqué. El resto lo cubrió con intensidad y físico.

Alaba (9). Otro partidazo de un futbolista que parece que lleva temporadas de blanco. Se definió en el 0-1, robando como un káiser, recorriendo todo el campo y definiendo con un misil. Es el quinto madridista que se estrena con gol en un Clásico en este siglo. En el 45' taponó un chut de Ansu que pintaba a 1-1 y en el 73' le frenó en un cara a cara en el área.

Mendy (7). No le hace falta destacar especialmente para merecer los elogios, porque el equipo se asienta defensivamente con su sola presencia. Tuvo un descuido, en el 25' al no cerrar a Dest, que perdonó el tanto, y el 1-2 llegó por no imponerse a su par. En el 55' se animó desde la frontal, muy fácil para Ter Stegen, y en el 62' filtró un gran balón en el área con la derecha.

Modric (7). Atesora una visión y una técnica que le permiten ir un escalón por encima del resto, progresar al toque o en conducción. En el 62' se lució con una fina dejada a Benzema.

Casemiro (7). Comenzó algo lento, pero se fue entonando y sus compañeros lo agradecieron porque esa entrega, ese poderío aéreo y ese pundonor para los duelos decantan este tipo de tardes.

Kroos (7). Sin hacer mucho ruido, como de costumbre, se erigió clave para coser la mayoría de jugadas. En el 38' no enganchó bien una volea complicada.

Rodrygo (8, sustituido en el 72'). Asistió a Alaba en el 0-1 y asomó con frecuencia desde la derecha, especialmente en asociación con Benzema, que siempre le pedía esa conexión. No se ahorró nada para ayudar atrás.

Benzema (7). Perdonó el 0-2 en el 62'. Su desmarque en el 0-1 fue esencial para abrirle el hueco a Alaba.

Vinicius (8, sustituido en el 87' con calambres). Jugó el Clásico como si se tratara de un entrenamiento, divirtiéndose con la pelota. Amenazando de continuo al Barça y mareando a Mingueza, en 15 minutos ya le habían hecho dos faltas. Participó en la contra del 0-1. Reclamó un penalti tras una bonita acción y en el 24' se le hizo de noche con tanto regate, incluido a un Ter Stegen sacado de sitio. En la segunda parte también se durmió y no pudo disfrutar de lo que era un mano a mano.

También jugaron:

Fede Valverde (SC, entró el 72'). Se vio obligado a regresar al banquillo en el descuento por un problema físico.

Asensio (7, entró en el 87'). Una cabalgada suya siguió con una buena parada de Ter Stegen y, en el rechace, con el 0-2.

Carvajal (7, entró en el descuento). Intervino providencial justo antes del 0-2 para evitar el 1-1.