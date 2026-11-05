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El Marseille logró una trabajada victoria por 1-0 a domicilio ante el Bayer Leverkusen gracias a un certero remate de Amine Gouiri en la segunda mitad. Pese a ceder el 58 % de la posesión al equipo local, el conjunto de Bruno Genesio ejecutó a la perfección su plan defensivo y se llevó los tres puntos.

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El Marsella dio una lección táctica en suelo alemán: resistió el asedio continuado del Bayer Leverkusen antes de golpear de forma decisiva en el último cuarto de partido. La primera parte fue un duelo cerrado, marcado más por el posicionamiento táctico y la solidez defensiva que por el brillo ofensivo. Ambos equipos se neutralizaron y llegaron al descanso con 0-0. El gol llegó en el minuto 77, cuando Amine Gouiri vio puerta y castigó la falta de acierto de los locales.

La defensa del Marsella, respaldada por un inspirado Jeffrey de Lange, mantuvo su portería a cero gracias a tres paradas decisivas del guardameta. La victoria supone un importante triunfo táctico para el OM, que se impuso pese a registrar solo dos tiros a puerta y recibir varias tarjetas amarillas en un ambiente de gran tensión.

Portería y defensa

Jeffrey de Lange - 8/10

Getty Images

El portero fue uno de los pilares de la victoria del Marsella. De Lange firmó tres paradas vitales para mantener el empate cuando el Leverkusen más peligroso se mostraba. Su dominio del área y su capacidad para detener disparos fueron esenciales para dejar la portería a cero ante un equipo que efectuó diez remates.

Kelyan Bezahaf - 7/10

Bezahaf ofreció una actuación madura en el lateral y mantuvo su posición defensiva incluso cuando el Leverkusen trató de acumular jugadores en su zona. Contribuyó a la solidez que limitó a los locales a solo tres tiros a puerta pese a su 58 % de posesión.

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Ulisses Garcia - 6/10

El defensa mostró compromiso, aunque tuvo que extremar la precaución tras recibir una tarjeta amarilla en el minuto 54. Cumplió bien con sus tareas defensivas bajo presión antes de ser sustituido por Koum en los últimos minutos.

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Conrad Egan-Riley - 7/10

Egan-Riley ofreció una excelente cobertura en el centro de la defensa. Su lectura del juego fue clave para cortar las incursiones del Leverkusen por dentro y ayudó a mantener organizada la zaga en la recta final del partido.

Nayef Aguerd - 8/10

El jugador más influyente de la línea defensiva, Aguerd se impuso en el juego aéreo e hizo valer su físico. Su experiencia se reflejó en su posicionamiento: apareció a menudo en el lugar adecuado para despejar centros peligrosos mientras el Leverkusen buscaba el empate.

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Centro del campo

Himad Abdelli - 7/10

Abdelli marcó el ritmo del Marsella cuando su equipo tuvo el balón y ofreció una salida bajo presión. Su despliegue en el sistema 4-1-4-1 fue vital para cerrar los espacios entre el centro y las bandas que el Leverkusen suele aprovechar.

Igor Paixao - 6/10

Una actuación de mucho trabajo, empañada por una tarjeta amarilla en el minuto 39. Mantuvo la disciplina táctica, pero le costó influir en ataque antes de ser sustituido en el minuto 71.

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Geoffrey Kondogbia - 7/10

Getty Images

Kondogbia sostuvo el centro del campo con su habitual poderío físico. Frenó varias transiciones del Leverkusen y ofreció la protección necesaria por delante de la línea de cuatro. Genesio lo sustituyó por Nnadi en busca de piernas frescas para conservar la ventaja.

Timothy Weah - 6,5/10

Weah ofreció una salida necesaria al contraataque. Aunque no tuvo muchas oportunidades de encarar a la defensa del Leverkusen, sus ayudas defensivas respaldaron a su lateral durante los 90 minutos.

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Pierre-Emile Hojbjerg - 7,5/10

El liderazgo del danés fue evidente durante todo el encuentro. Dirigió los momentos en los que el equipo debía activar la presión e insistió en que el bloque defensivo no retrocediera demasiado. Su experiencia en partidos europeos de gran importancia quedó patente.

Ataque

Amine Gouiri - 9/10

El autor del gol de la victoria. Gouiri mostró una enorme paciencia al pasar buena parte del encuentro aislado, pero aprovechó su ocasión con precisión en el minuto 77. Su capacidad para aguantar el balón y su movimiento en la jugada del gol marcaron la diferencia entre ambos equipos.

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Suplentes y entrenador

Terial Mmadi - 6/10

Entró en el minuto 71 para aportar energía al centro del campo cuando el Marsella comenzaba su último esfuerzo en busca de la victoria.

Tochukwu Nnadi - 5/10

Entró para reforzar el centro del campo, pero vio una tarjeta amarilla en el minuto 90. Cumplió su cometido al dificultar el juego rival, aunque tuvo que controlar sus acciones.

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Neal Maupay - Sin calificación

Entró en el minuto 84 para sustituir al goleador y dejar correr el reloj. No dispuso de tiempo suficiente para recibir una valoración completa.

Alexi Koum - Sin calificación

Entró en el minuto 84 como refuerzo defensivo para ayudar a mantener la portería a cero.

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Bruno Genesio - 9/10

Getty Images

Genesio ganó la batalla táctica a Carles Martinez. Su decisión de mantener un bloque compacto y esperar la oportunidad de contraatacar funcionó a la perfección. Acertó con el momento de los cambios y logró que la intensidad no decayera en los últimos veinte minutos.