La identidad táctica del Manchester United bajo Michael Carrick sigue siendo un trabajo en progreso, como quedó evidenciado en un frustrante empate 1-1 en Craven Cottage, donde el dominio no se tradujo en eficacia de cara a puerta. El Manchester United controló el 57 % de la posesión y bombardeó la portería del Fulham con 29 disparos, pero le faltó la precisión en el último tercio necesaria para derribar a un sólido bloque del oeste de Londres. Una primera parte sin goles dio paso a un segundo periodo caótico, marcado por errores defensivos y una desesperada reacción final para igualar.

El partido dio un giro en un momento desastroso en el minuto 63, cuando Lisandro Martinez desvió inadvertidamente el balón a su propia portería, dando al Fulham una ventaja que quizá su garra había merecido. El Manchester United parecía condenado a una derrota desmoralizadora hasta el minuto 89, cuando Matheus Cunha encontró el gol tras una asistencia del suplente Patrick Dorgu. Aunque el 2,07 de xG sugiere que el Manchester United debería haberse llevado los tres puntos, su incapacidad para convertir 13 situaciones de córner en ocasiones de alto valor sigue siendo una preocupación estructural importante para Carrick.

Portero y defensa

S. Lammens - 6/10

El joven guardameta fue en gran parte un espectador en la primera mitad, pero tuvo que intervenir a medida que el Fulham se envalentonaba. Terminó con seis paradas, manteniendo al Manchester United en el partido cuando los locales amenazaban con doblar su ventaja al contragolpe. Poco pudo hacer en el gol en propia puerta, que fue consecuencia de una proximidad desafortunada más que de una mala colocación.

D. Dalot - 6/10

Una salida constante por la banda derecha, Dalot apoyó bien el ataque y contribuyó al elevado volumen de centros del Manchester United, 34 en total. En defensa, estuvo sólido ante Alex Iwobi, aunque por momentos sufrió con la velocidad de repliegue necesaria cuando el Fulham transitaba rápido por los medios espacios.

L. Martinez - 4/10

Una tarde complicada para el argentino. Aunque su pase progresivo ayudó al Manchester United a dominar el balón, su gol en propia puerta en el minuto 63 fue el punto de inflexión del encuentro. Fue un fallo de percepción espacial que puso a su equipo bajo una enorme presión, y se le vio inusualmente nervioso en los minutos posteriores al incidente.

H. Maguire - 7/10

Maguire dominó por alto, ganando la mayoría de sus duelos mientras el Manchester United limitaba al Fulham a solo dos acciones aéreas exitosas. Fue el miembro más sereno de la zaga, incorporándose con frecuencia al centro del campo para romper líneas y asegurando que la línea defensiva se mantuviera alta durante largos periodos de presión sostenida.

L. Shaw - 6/10

Shaw aportó su habitual equilibrio en la izquierda antes de ser sustituido por Dorgu en el minuto 84. Fue disciplinado en su colocación, pero quizá le faltó el dinamismo al incorporarse por fuera necesario para desarmar a una defensa del Fulham muy replegada. Su ejecución a balón parado contribuyó al elevado número de córners del Manchester United, aunque le faltó el toque decisivo.

Centrocampo

B. Fernandes - 6/10

El capitán fue el principal motor de los esfuerzos creativos del Manchester United, pero fue un partido de cantidad más que de precisión. Ocupó buenos espacios entre líneas y fue central en los 589 pases que completó el equipo, aunque su último pase fue interceptado con frecuencia por una abarrotada área del Fulham. Le faltó su habitual filo en las posiciones de remate.

Y. Tielemans - 6/10

Tielemans aportó una presencia estable en el doble pivote, ayudando al Manchester United a mantener su 57 % de posesión. Movió el balón con eficiencia y ofreció cobertura a la línea de cuatro, aunque en ocasiones fue superado durante las cuatro oleadas de contraataque del Fulham.

K. Mainoo - 7/10

El joven dejó destellos de brillantez técnica, sorteando con facilidad la presión del Fulham. Su capacidad para recibir el balón bajo presión fue vital para la salida de balón del Manchester United. Fue sustituido en el minuto 80 cuando Carrick buscó un mayor impulso ofensivo, pero ya había demostrado su valor como ancla táctica.

Ataque

M. Rashford - 5/10

Actuación discreta del extremo, que tuvo problemas para imponerse a Timothy Castagne. Rashford no logró dejar una huella significativa en el partido y fue sustituido en el minuto 77. Su falta de verticalidad contribuyó a las dificultades del Manchester United para romper el bloque bajo.

B. Mbeumo - 6/10

Mbeumo trabajó mucho en la banda y forzó varios de los 13 disparos bloqueados que registró el Fulham. Su esfuerzo fue digno de elogio y se mantuvo abierto para ensanchar el campo, pero le faltó la definición necesaria para superar a Bernd Leno.

M. Cunha - 8/10

El mejor del Manchester United con diferencia. Incluso antes de su gol del empate en el minuto 89, Cunha ya era la amenaza más peligrosa en el último tercio. Definió bien en su gol, mostrando el instinto depredador que le había faltado al equipo durante toda la tarde para evitar irse de Londres de vacío.

Suplentes y entrenador

J. Zirkzee - 5/10

Entró por Rashford en el minuto 77. Aportó un perfil físico diferente, pero le costó integrarse en el ritmo del partido durante el frenético tramo final.

M. Mount - 6/10

Sustituyó a Mainoo en el minuto 80. Aportó energía y ayudó a mantener la presión final que acabó conduciendo al gol del empate.

P. Dorgu - 7/10

Un cameo vital. Entró por Shaw en el minuto 84 y dio la asistencia para el gol de Cunha en el 89. Su verticalidad en los últimos minutos fue exactamente lo que le había faltado al Manchester United.

Michael Carrick - 6/10

El equipo de Carrick dominó en las estadísticas, pero la falta de un plan B ante un bloque bajo es motivo de preocupación. Sin embargo, sus cambios finales, en concreto la entrada de Dorgu, fueron decisivos para rescatar un punto. Le frustrará que una actuación dominante con 29 disparos solo produjera un gol.