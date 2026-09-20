El Manchester City continuó su implacable marcha al frente de la clasificación de la Premier League, aunque tuvo que sufrir en una extraordinaria victoria por 5-3 sobre el Sunderland. En un partido marcado por la fragilidad defensiva y la definición de élite, el equipo de Enzo Maresca demostró su profundidad ofensiva para superar a un visitante valiente. El encuentro fue un auténtico toma y daca, con el 57 % de posesión del City y sus 2,76 goles esperados (xG) superando por poco a los del visitante en un duelo de alto voltaje que mantuvo al público del Etihad al borde de sus asientos.

El guion táctico estuvo dominado por el sensacional hat-trick de Brian Brobbey para el Sunderland, que expuso con frecuencia las grietas en la defensa del City en transición. Sin embargo, la calidad individual de Antoine Semenyo, que marcó dos goles, y el inevitable Erling Haaland resultaron decisivos. Pese a encajar tres tantos en casa, la capacidad del City para generar 16 disparos en total y mantener una racha de cinco victorias seguidas sugiere que, aunque la estructura defensiva necesita ajustes, su potencia ofensiva sigue sin tener rival en la división.

Portero y defensa

G. Donnarumma - 5/10

Una tarde difícil para el italiano, que estuvo en gran medida desprotegido por su línea defensiva. Aunque realizó 2 paradas, le decepcionará haber encajado tres goles, especialmente dada la eficacia del Sunderland a partir de un xG limitado. Su distribución fue correcta, pero le faltó la presencia autoritaria necesaria para dar tranquilidad a una zaga dubitativa durante la embestida del Sunderland en la segunda parte.

M. Guehi - 7/10

Guehi dejó un momento de calidad ofensiva al asistir a Semenyo en el minuto 43, mostrando su comodidad en zonas avanzadas. Defensivamente, sin embargo, sufrió por momentos con los movimientos de Brobbey. Fue sustituido en el minuto 43 poco después de su aportación, probablemente debido a un ajuste táctico o a unas molestias leves.

M. Nunes - 6/10

Ubicado en un rol defensivo, Nunes tuvo problemas para adaptarse a las exigencias físicas de seguir los contraataques del Sunderland. Aportó energía, pero le faltó la disciplina posicional necesaria para frenar la progresión central del visitante. El 57 % de posesión de su equipo se vio favorecido por su circulación, pero fue superado con demasiada facilidad en el segundo gol.

J. Gvardiol - 7/10

Gvardiol fue una vía constante por la izquierda y coronó una gran actuación con una asistencia crucial para Erling Haaland en el minuto 81 para sentenciar el resultado. Fue uno de los pocos defensas que se mostró cómodo en los duelos individuales, aunque formó parte de una unidad que fue superada en tres ocasiones.

R. Dias - 6/10

El capitán tuvo mucho trabajo toda la tarde con el poderoso Brian Brobbey. Aunque lideró al equipo en despejes, quedó fuera de posición en el tercer gol del Sunderland. Fue una noche poco habitual en la que el internacional portugués se mostró vulnerable ante un ataque directo y de alta intensidad.

Centrocampo

I. Ndiaye - 6/10

Una tarde discreta para lo que acostumbra. Ndiaye enlazó bien el juego en el tercio medio, pero no encontró el último pase que el City necesitaba para cerrar el partido antes. Fue sustituido en el minuto 75 por Jeremy Doku, mientras Maresca buscaba más explosividad y velocidad en las bandas.

A. Semenyo - 9/10

La estrella indiscutible del partido. Semenyo se mostró letal, marcando en los minutos 43 y 57 para mantener al City por delante durante los momentos más volátiles del encuentro. Su capacidad para encontrar espacios a la espalda del doble pivote del Sunderland marcó la diferencia táctica entre ambos equipos.

E. Anderson - 7/10

Anderson aportó el trabajo de desgaste en la sala de máquinas, facilitando la presión alta del City. Firmó cifras elevadas en recuperaciones y mantuvo alto el ritmo, permitiendo que los jugadores más creativos brillaran, aunque no registró una contribución directa de gol.

E. Fernandez - 6/10

Vio una amarilla muy pronto, en el minuto 9, algo que pareció limitar su habitual estilo combativo. Controló bien el ritmo del partido en la primera mitad, pero fue perdiendo peso a medida que el Sunderland aumentó la intensidad en el segundo periodo.

R. Cherki - 8/10

Una fuerza creativa durante todo el partido, Cherki dio la asistencia del primer gol y siguió siendo un dolor de cabeza para el Sunderland. Su visión y la precisión de sus pases fueron excepcionales, justificando su titularidad en la posición de mediapunta antes de ser sustituido en los últimos minutos por O'Reilly.

Ataque

E. Haaland - 8/10

Durante gran parte del partido, Ballard y Danso lograron frenar a Haaland, pero volvió a demostrar por qué es el mejor delantero del mundo apareciendo en el minuto 81 para marcar el decisivo quinto gol. Su movimiento para conectar con el centro de Gvardiol fue de clase mundial y acabó con cualquier esperanza de remontada del Sunderland.

Suplentes y entrenador

J. Doku - 6/10

Entró para los últimos 15 minutos. Su velocidad estiró a una defensa del Sunderland ya cansada, aunque su último pase no tuvo la precisión habitual.

N. O'Reilly - 6/10

Entró en los últimos minutos por Cherki. Ayudó a cerrar el partido y a mantener la posesión en el tramo final.

E. Maresca - 7/10

Maresca estará encantado con los cinco goles y los tres puntos, pero también le preocupará la facilidad con la que el Sunderland atravesó su estructura defensiva. Su decisión de apostar de inicio por Semenyo fue inspirada, aunque la transición defensiva sigue siendo un aspecto en construcción para el líder de la liga.