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Liam Delap marcó dos goles contra el club en cuya cantera se formó y el Manchester City encadenó su tercera derrota consecutiva en la Premier League al caer por 3-1 ante un Nottingham Forest que no había marcado en casa en toda la temporada.

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Maresca recuperó a Josko Gvardiol, Ruben Dias y Jeremy Doku, pero el City encajó el primer gol antes de que se cumplieran seis minutos: Jair Cunha le arrebató el balón a Gvardiol, avanzó y marcó con un disparo raso ajustado a la escuadra inferior. En el minuto 18, Xaver Schlager le ganó un balón dividido a Elliot Anderson en el centro del campo y Delap arrancó desde la línea de medio campo para batir a Gianluigi Donnarumma con un potente disparo. Era la primera vez desde noviembre de 2019 que el City se veía con un 2-0 en contra tan pronto en un partido de la Premier League.

La espectacular semivolea de Cherki en el minuto 52 dio paso a un largo periodo de presión del City, que terminó con un 78 % de posesión y 33 intervenciones dentro del área del Forest, por 14 de su rival. Pero Delap culminó un contraataque en el minuto 73 con un potente remate a la escuadra tras un pase de Morgan Gibbs-White. El City, que ganó sus primeros siete partidos de liga, sigue segundo con 21 puntos, aunque ahora está a seis del líder, el Arsenal. El Forest, por su parte, sale de los tres últimos puestos y asciende al 16.º.

A continuación, GOAL puntúa a los jugadores del Manchester City en el City Ground...

Portero y defensa

Gianluigi Donnarumma (5/10): Hizo dos paradas y no pudo hacer nada en ninguno de los goles, pero calculó mal la salida en un córner cerrado de James McAtee en la primera parte y tuvo suerte de que ningún jugador de rojo tocara el balón.

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Abdukodir Khusanov (6/10): Fue titular en el lateral derecho y rara vez fue el problema mientras la defensa se desmoronaba a su alrededor. Disputó los 90 minutos, aunque no salió airoso de todas las acciones: concedió un córner tras un peligroso centro de Daniel Munoz en la primera parte.

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Ruben Dias (6/10): Llevó el brazalete en su regreso al equipo, pero cometió la falta tras la que Cunha desperdició una ocasión con un remate muy desviado en la primera parte. La defensa del City brilló por su ausencia cuando Delap arrancó desde la línea de medio campo para marcar el segundo del Forest.

Marc Guehi (6/10): Puso un magnífico centro desde la izquierda que Enzo Fernandez debería haber convertido en gol en el minuto 25 y también encontró a Erling Haaland para el primer remate a puerta del City. Matheus Nunes lo sustituyó en el descanso.

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Josko Gvardiol (4/10): Una noche para olvidar en el lateral izquierdo. Se le fue largo un control y Cunha le arrebató el balón con demasiada facilidad en la jugada del primer gol, en el sexto minuto. Nico O'Reilly lo sustituyó en el descanso.

Centro del campo

Elliot Anderson (6/10): Un regreso difícil a su antiguo club. Perdió ante Schlager el balón dividido que permitió a Delap lanzarse hacia el segundo gol del Forest, pero fue mejorando después: filtró el pase que inició la jugada en la que Haaland vio cómo le sacaban el balón en la línea de gol y remató una volea directamente a las manos de Matz Sels.

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Enzo Fernandez (5/10): Debería haber recortado distancias en el minuto 25, pero cabeceó por encima del larguero desde cerca tras un centro de Guehi. Más tarde, Murillo le robó el balón en una jugada que estuvo a punto de darle el tercero al Forest, y salió entre pitos cuando Phil Foden lo sustituyó en el minuto 78.

Rayan Cherki (8/10): El jugador más destacado del City. Dejó a Iliman Ndiaye en posición de remate en la primera ocasión del equipo y después recortó distancias en el minuto 52: conectó una precisa semivolea con la zurda, tras un centro desviado de Doku, que entró por la escuadra. Fue su quinto gol de la temporada en la Premier League.

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Ataque

Iliman Ndiaye (7/10): La vía de ataque más activa del City por la derecha. Encontró a Doku para un remate en los primeros compases, se entendió bien con Nunes tras el descanso y una arrancada suya provocó una falta táctica de Dan Ndoye, que vio la tarjeta amarilla.

Jeremy Doku (6/10): Le bloquearon un disparo al inicio y a menudo le faltó precisión en el último pase, pero mejoró tras el descanso. Ganó la espalda a Munoz para poner el centro que rebotó en Ryan Yates antes del gol de Cherki y complicó tanto la noche al carrilero que este fue sustituido en el minuto 65.

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Erling Haaland (6/10): Regateó a Sels en el minuto 41, pero Cunha evitó su gol sobre la línea. Tras el descanso, mandó por encima del larguero un centro de Nunes. Rara vez recibió los balones que necesitaba ante una defensa del Forest muy replegada.

Suplentes y entrenador

Matheus Nunes (7/10): Sustituyó a Guehi en el descanso y dio más profundidad al City por la derecha. Puso el centro que Haaland mandó por encima del larguero, bloqueó un disparo de Delap y frenó a Gibbs-White en los últimos minutos.

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Nico O'Reilly (6/10): Sustituyó a Gvardiol en el descanso y se incorporó al ataque desde el lateral izquierdo. Doku lo habilitó al espacio para que pusiera un centro raso que despejó Murillo, aunque no logró conectar bien con un centro de Nunes poco después de la reanudación.

Phil Foden (6/10): Sustituyó a Fernandez en el minuto 78 e intentó generar peligro. Provocó una tarjeta amarilla para Luca Netz en los últimos minutos, pero el Forest conservó la ventaja hasta el final.

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Enzo Maresca (4/10): Sus tres cambios no dieron resultado y Gvardiol, uno de los jugadores recuperados, tuvo la culpa del primer gol. Su equipo mejoró tras el descanso, pero el City ya encadena tres derrotas en liga después de ganar sus primeros siete partidos.