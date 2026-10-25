Las notas de los jugadores del Liverpool ante el Brighton & Hove Albion: Alexander Isak brilla y el equipo mantiene la disciplina defensiva

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El Liverpool logró una solvente victoria por 2-0 ante el Brighton en Anfield, gracias a su dominio en la primera parte. Un gol en propia puerta tempranero y una definición certera de Alexander Isak aseguraron que los puntos se quedaran en Merseyside.

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El Liverpool demostró madurez táctica en Anfield y resolvió con comodidad un encuentro que podía complicársele ante el Brighton & Hove Albion, al que venció por 2-0. El equipo de Andoni Iraola impuso pronto su dominio, presionó a los visitantes en el tercio central y forzó errores que le permitieron llegar al descanso con dos goles de ventaja. Mantuvo una estructura compacta durante todo el partido y limitó la capacidad del Brighton para progresar por sus habituales vías verticales.

La segunda parte fue una lección de gestión del partido. Con el 2-0 establecido en el minuto 21, el Liverpool se replegó en un bloque medio y obligó al Brighton a buscar la manera de superarlo. Pese a los ajustes tácticos de Fabian Hurzeler, la pareja de centrales del Liverpool se mantuvo infranqueable. La victoria prolonga la buena dinámica del equipo, cimentada en la solidez defensiva y el aprovechamiento de las transiciones ofensivas.

Portero y defensa

Alisson Becker - 7/10

Una tarde relativamente tranquila para el brasileño, bien protegido en gran medida por la excelente actuación de sus compañeros. Se mantuvo atento para atrapar varios centros altos y, como de costumbre, distribuyó el balón con eficacia, lo que ayudó al Liverpool a superar la presión del Brighton en los primeros compases.

Virgil van Dijk - 8/10

El capitán fue la personificación de la serenidad. Ganó casi todos sus duelos aéreos y su colocación impidió que Charalampos Kostoulas, del Brighton, encontrara una oportunidad de remate. Su capacidad para cambiar la orientación del juego con pases largos sigue siendo fundamental en la salida de balón del Liverpool.

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Ronald Araujo - 8/10

Una actuación contundente del central, que aprovechó su físico para frenar las transiciones. Se compenetró a la perfección con Van Dijk: salía de su posición para interceptar pases y contribuyó a que la línea defensiva se mantuviera adelantada y agresiva durante la primera parte.

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Milos Kerkez - 7/10

Derrochó energía por la banda izquierda y aportó amplitud y apoyo a Cody Gakpo. Se mostró disciplinado en defensa ante los movimientos del Brighton y realizó varias incorporaciones por fuera antes de ser sustituido por Konstantinos Tsimikas en el minuto 88.

Jérémy Jacquet - 7/10

Una actuación sólida del joven defensa. Mantuvo un alto nivel de concentración, rara vez fue superado en los duelos individuales y cerró bien hacia el centro para formar una línea de tres atrás cuando el lateral izquierdo se incorporaba al ataque.

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Centro del campo

Alexis Mac Allister - 7/10

Ante su antiguo equipo, el argentino marcó el ritmo en el centro del campo. Su lectura de los espacios permitió al Liverpool conservar la posesión bajo presión y fue decisivo en la jugada que desembocó en el primer gol.

Ryan Gravenberch - 8/10

Otra actuación destacada en una posición retrasada. Su capacidad para zafarse de los marcadores en espacios reducidos abrió el campo una y otra vez. Recorrió muchos metros para neutralizar a Yasin Ayari y Diego Gomez, del Brighton.

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Florian Wirtz - 7/10

Se movió con eficacia entre las líneas del Brighton. Aunque no marcó, un potente disparo suyo provocó el autogol con el que el Liverpool abrió el marcador. Sus movimientos inteligentes sacaron constantemente a los defensas de su posición y generaron los espacios que aprovecharon Alexander Isak y Bradley Barcola. Fue sustituido en el minuto 65.

Ataque

Bradley Barcola - 8/10

Una amenaza constante por su conducción directa y su aceleración. Desempeñó un papel crucial en el segundo gol, con una gran visión de juego para asistir a Isak en el minuto 21. También destacó por sus ayudas defensivas antes de ser sustituido en el minuto 77.

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Cody Gakpo - 7/10

Trabajó sin egoísmos en la banda, ofreció una salida gracias a su físico y combinó bien con sus compañeros. Ayudó a mantener atrás a los laterales del Brighton y participó en la jugada que forzó el autogol de Pascal Gross en el minuto 17.

Alexander Isak - 9/10

El jugador más destacado. No perdonó cuando se le presentó la ocasión y duplicó la ventaja del Liverpool en el minuto 21 con una definición precisa. Más allá del gol, su capacidad para retener el balón fue esencial para que el centro del campo se incorporara al ataque. Fue sustituido en el minuto 77 entre una ovación en pie.

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Suplentes y entrenador

Trey Nyoni - 6/10

Entró por Wirtz en el minuto 65 y mostró una serenidad notable para su edad. Dio continuidad a la circulación del balón y respetó la estructura defensiva.

Rio Ngumoha - 6/10

Entró por Barcola en el minuto 77. Dejó destellos de su habilidad para el regate y ayudó a conservar el resultado.

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Lewis Koumas - 6/10

Sustituyó a Isak en el minuto 77. Trabajó duro en la presión desde la primera línea y aportó piernas frescas cuando el Brighton intentó reaccionar en los últimos minutos.

Konstantinos Tsimikas - Sin calificar

Entró por Kerkez en el minuto 88. No tuvo tiempo suficiente para influir de forma significativa en el partido.

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Andoni Iraola - 8/10

Acertó de lleno en el planteamiento táctico. Preparó a su equipo para explotar la defensa adelantada del Brighton desde el inicio y después mostró pragmatismo para reforzar la solidez del equipo una vez establecida la ventaja de dos goles. Hizo los cambios en el momento oportuno para mantener la intensidad.