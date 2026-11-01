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El Arsenal logró una ajustada victoria por 0-1 en Anfield gracias a un gol decisivo de Kai Havertz en el minuto 16. Pese a dominar la posesión y realizar 18 disparos, al Liverpool le costó superar la sólida defensa del Arsenal.

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Las aspiraciones del Liverpool de mantenerse invicto en Anfield sufrieron un duro golpe al caer por 1-0 ante un Arsenal disciplinado. El momento decisivo llegó en el minuto 16, cuando Havertz culminó con precisión un pase medido de Declan Rice y superó a la defensa del Liverpool. Pese a tener el 56 % de la posesión y generar un valor de goles esperados (xG) de 1,31, el Liverpool se topó con una defensa muy organizada que lo limitó a cuatro disparos a puerta en los 90 minutos.

El equipo de Andoni Iraola intentó mantener la presión por las bandas y puso 33 centros, pero su falta de acierto en la definición fue evidente. Las 26 intercepciones y los 17 despejes del Arsenal pusieron de relieve la diferencia táctica en el último tercio del campo. Aunque el Liverpool apretó al final con una serie de sustituciones, incluida la entrada de Dominik Szoboszlai, la falta de variedad creativa por el centro acabó impidiéndole sacar un resultado ante el líder de la liga.

Portería y defensa

Alisson Becker - 6/10

El portero brasileño fue prácticamente un espectador durante buena parte de la tarde, ya que el Arsenal solo efectuó tres disparos a puerta. Poco pudo hacer para evitar el gol de la victoria de Havertz, fruto de una jugada bien ejecutada que lo dejó vendido. La distribución de Alisson ayudó al Liverpool a mantener adelantada su línea defensiva, pero apenas tuvo que recurrir a las paradas decisivas que lo caracterizan.

Milos Kerkez - 5/10

Fue una tarde difícil para el lateral izquierdo, que tuvo problemas para contener los movimientos y cambios de posición de los atacantes del Arsenal por la derecha. Estuvo implicado en varios errores defensivos mientras la zaga del Liverpool sufría en las transiciones. Fue sustituido en el minuto 81 tras una actuación en la que le faltó la calma necesaria con el balón.

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Ronald Araujo - 6/10

El central dio muestras de su poderío físico en varios duelos importantes, pero formó parte de una defensa sorprendida en el primer gol. Completó 81 minutos de sólido trabajo defensivo antes de ser sustituido cuando Iraola buscó remontar con jugadores de perfil más ofensivo.

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Jérémy Jacquet - 5/10

Una experiencia de aprendizaje para el joven en un partido de gran repercusión. Aunque mostró valentía en el juego aéreo, Odegaard y Havertz aprovecharon en ocasiones su posicionamiento con sus movimientos inteligentes. Permaneció en el campo todo el partido, pero tuvo dificultades para superar la intensidad de la presión del Arsenal.

Virgil van Dijk - 6/10

El capitán intentó predicar con el ejemplo y salió con frecuencia de la línea defensiva para iniciar ataques. Sin embargo, su actuación quedó empañada por el fallo colectivo a la hora de seguir el desmarque de Rice en la asistencia del minuto 16. Lideró una defensa que concedió pocos disparos al Arsenal, pero ese único descuido resultó decisivo.

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Centro del campo

Trey Nyoni - 5/10

El adolescente se vio lanzado a una situación muy exigente y le costó influir en el juego ante la poderosa pareja formada por Rice y Guimaraes. Dejó algunos buenos detalles técnicos, pero a menudo se vio superado físicamente en el centro del campo. Su tarde terminó antes de tiempo, en el minuto 59, cuando el entrenador buscó opciones con más experiencia.

Alexis Mac Allister - 6/10

El campeón del Mundial de 2022 fue el principal organizador de los locales, pero tuvo que asumir mucho trabajo defensivo, cometió varias faltas y acabó viendo una tarjeta amarilla en el minuto 80. Aunque ayudó al Liverpool a dominar la posesión, le faltó el pase decisivo para superar el bloque bajo.

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Florian Wirtz - 6/10

Encargado de la creación, el alemán tuvo dificultades para encontrar espacios. Intervino mucho en el juego, pero a menudo se vio rodeado por los dos mediocentros del Arsenal. Fue uno de los afectados por el reajuste táctico final y salió en el minuto 81 sin haber puesto a prueba a David Raya.

Ataque

Bradley Barcola - 5/10

El extremo vivió un partido frustrante: a menudo tuvo que enfrentarse a la vigilancia conjunta de Timber y los centrocampistas que acudían a ayudarle. Le costó superar a su marcador y fue amonestado poco antes del descanso por una entrada torpe.

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Cody Gakpo - 6/10

El neerlandés trabajó sin descanso en la banda y por el centro, tratando de asociarse con sus compañeros, pero le faltó acierto en las acciones finales. Contribuyó a los 33 centros que el Liverpool envió al área, aunque pocos llegaron a su destinatario. Fue sustituido por Ngumoha en el minuto 67.

Alexander Isak - 5/10

Una tarde discreta para el delantero, que apenas recibió balones. Gabriel y Calafiori lo neutralizaron con eficacia y apenas pudo tocar el balón dentro del área rival. Pese a los 18 disparos del Liverpool, Isak nunca dispuso de una ocasión clara para rematar.

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Suplentes y entrenador

Dominik Szoboszlai - 6/10

Entró por Nyoni en el minuto 59 y aportó al centro del campo una energía muy necesaria. Sus conducciones directas causaron algunos problemas, pero no logró doblegar la resistencia del Arsenal.

Rio Ngumoha - 5/10

Entró por Gakpo en el minuto 67. El joven mostró mucha iniciativa, pero a menudo quedó aislado ante una defensa experimentada del Arsenal.

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Konstantinos Tsimikas - S. C.

Entró por Kerkez en el minuto 81.

Lewis Koumas - S. C.

Entró por Wirtz en el minuto 81.

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Víctor Munoz - S. C.

Entró por Araujo en el minuto 81.

Andoni Iraola - 5/10

El plan táctico del entrenador cayó en la trampa de Arteta. Aunque su equipo ganó la batalla de la posesión, le faltó verticalidad para hacer daño al Arsenal. La decisión de alinear de inicio a Nyoni le salió mal por la diferencia física respecto al rival, y el triple cambio del minuto 81 pareció un recurso desesperado.