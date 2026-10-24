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El Borussia Dortmund se mantuvo líder de la Bundesliga tras imponerse por 1-0 a un combativo Eintracht Frankfurt en el Signal Iduna Park, en un partido muy disputado en el que mostró una gran disciplina táctica.

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Los hombres de Niko Kovač dominaron territorialmente, con un 58,4 % de posesión y 18 disparos, pero tuvieron dificultades para superar la compacta defensa del Frankfurt, que acumuló 48 despejes. El gol llegó por fin en el minuto 80, gracias a los arriesgados cambios de Kovač. Los suplentes Maximilian Beier y Jobe Bellingham aportaron verticalidad y peligro, y combinaron de forma brillante para romper el empate y asegurar tres puntos vitales en la lucha por el título.

Así puntuamos a los jugadores del Dortmund:

Portería y defensa

Gregor Kobel: 8/10 Una actuación sólida y fiable del internacional suizo. Se mantuvo atento para realizar tres paradas importantes, especialmente ante Farès Chaïbi al comienzo de la segunda parte, y su distribución del balón fue clave para que el Dortmund saliera jugando desde atrás.

Ramy Bensebaini: 8/10 Situado en el lado izquierdo de la defensa de tres de Kovač, el argelino estuvo inmenso. Dominó por alto, fue contundente en las entradas y contribuyó a mantener a raya el ataque del Frankfurt durante gran parte del partido.

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Nico Schlotterbeck: 7/10 El capitán dirigió la línea defensiva con autoridad. Su capacidad para incorporarse al centro del campo y superar líneas fue importante en un partido en el que el Frankfurt defendió muy atrás. Además, fue el eje de una defensa que limitó a los visitantes a tres disparos a puerta.

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Waldemar Anton: 7,5/10 Anton ofreció la cobertura necesaria en el lado derecho de la defensa de tres. Disciplinado en su posicionamiento, impidió que el Frankfurt encontrara espacios a la espalda de la defensa y tuvo un papel importante en mantener la portería a cero.

Centro del campo

Julian Ryerson: 7/10 Como carrilero derecho en el 3-4-2-1, Ryerson mostró su habitual despliegue físico. Creó dos ocasiones y tuvo una propia en los últimos minutos, con un disparo que se marchó ligeramente alto, antes de ser sustituido por Joane Gadou en el tiempo añadido.

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Joey Veerman: 8,5/10 El motor del equipo y, posiblemente, el mejor del partido. El neerlandés marcó el ritmo en el centro del campo, atento en todo momento a lo que ocurría a su alrededor y organizando las combinaciones del Dortmund. Sus pases precisos generaron varias ocasiones claras, incluido el remate de cabeza de Guirassy que golpeó el larguero.

Felix Nmecha: 7/10 Firmó una actuación intensa en el doble pivote antes de dejar su sitio a Jobe Bellingham. Nmecha hizo más que dar continuidad al juego: llegó una y otra vez al borde del área y, en su intento de romper el empate, vio cómo le detenían un disparo y le bloqueaban otros dos.

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Daniel Svensson: 7/10 Como carrilero izquierdo, Svensson tuvo dificultades para superar de forma constante el férreo marcaje del Frankfurt. Puso un buen centro para Fábio Silva al comienzo del partido, pero fue sustituido en el minuto 68 cuando Kovač apostó por un planteamiento más ofensivo.

Ataque

Marcel Sabitzer: 6/10 Titular como uno de los dos mediapuntas, Sabitzer trabajó mucho entre líneas, pero apenas encontró espacios ante Koch y Brassier. Fue uno de los tres jugadores sustituidos en el minuto 68.

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Fábio Silva: 7/10 El delantero portugués dejó destellos de su calidad técnica: cabeceó ligeramente por encima del larguero al comienzo del partido y habilitó a Guirassy para un remate en la primera parte. La defensa le cerró los espacios durante gran parte del encuentro antes de que Ethan Nwaneri entrara en su lugar.

Serhou Guirassy: 7/10 La referencia del ataque y un problema físico constante para la defensa del Frankfurt. Puso a prueba a Noah Atubolu dos veces en la primera parte y tuvo mala suerte al no marcar cuando su cabezazo del minuto 53 se estrelló en el larguero.

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Suplentes y entrenador

Maximilian Beier: 8,5/10 El héroe de la noche. Entró en el minuto 68 y cambió de inmediato la dinámica del ataque. Su disparo con la derecha desde fuera del área en el minuto 80 fue una acción de enorme calidad: entró por la escuadra para deshacer el empate.

Jobe Bellingham: 8/10 Bellingham tuvo un impacto enorme pese a entrar en el minuto 79. Un minuto después, dio la asistencia para el gol de la victoria de Beier y, en los últimos compases, sumó un inteligente trabajo defensivo que ayudó a conservar la ventaja.

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Carney Chukwuemeka: 7/10 Entró por Sabitzer para aportar físico y empuje, y cumplió con creces. Aportó creatividad y, poco después de ingresar en el campo, generó ocasiones para Nwaneri, Nmecha y Ryerson.

Ethan Nwaneri: 6,5/10 El adolescente mostró una serenidad impresionante tras sustituir a Fábio Silva. Obligó a Atubolu a realizar una gran parada casi de inmediato y dio velocidad a la circulación del balón en el último tercio.

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Joane Gadou: sin calificación Entró en el tiempo añadido (90+2) para hacer correr el reloj y reforzar la defensa.

Niko Kovač: 8,5/10 Kovač merece todo el crédito por esta victoria. Al ver que sus atacantes titulares apenas encontraban espacios, cambió el partido con su triple sustitución del minuto 68. Dar entrada a Beier, Chukwuemeka y, más tarde, a Bellingham resultó una decisión magistral.



