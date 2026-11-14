El primer partido de Portugal desde la retirada de su legendario capitán Cristiano Ronaldo fue una noche para olvidar. Dinamarca dejó al descubierto sin piedad sus debilidades defensivas en el Estadio Municipal de Braga y le infligió una contundente derrota por 4-1. El encuentro dio un giro poco antes del descanso, cuando Pierre-Emile Højbjerg transformó un penalti en el minuto 43 y castigó una falta de disciplina en el área portuguesa. Ese cambio de dinámica resultó decisivo para el equipo de Jorge Jesus, que no logró recuperar su solidez tras el descanso.

En la segunda parte destacó el desmarque preciso de Rasmus Højlund, que marcó dos goles en un intervalo de siete minutos y dejó el partido prácticamente sentenciado. Joachim Andersen anotó el cuarto en el minuto 75 y puso de manifiesto los problemas de Portugal para defender las jugadas a balón parado. Aunque Bernardo Silva marcó el gol del honor en el tercer minuto del tiempo añadido, el pitido final confirmó una noche dura para los locales, que dominaron la posesión (55%) pero fueron muy inferiores en las transiciones.

Portero y defensa

Diogo Costa - 4/10

Una noche para olvidar para el guardameta del Porto, que encajó cuatro goles pese a que Dinamarca solo realizó seis disparos a puerta. No pudo detener el penalti de Hoejbjerg y se mostró dubitativo mientras la defensa se venía abajo en la segunda parte. Terminó con una sola parada.

Ruben Dias - 4/10

El jugador del Manchester City tuvo dificultades para contener la presencia física de Hoejlund y, sorprendentemente, fue sustituido al descanso. Su falta de velocidad para recuperar la posición quedó patente cuando Dinamarca aprovechó el espacio a la espalda de la defensa portuguesa en la jugada que precedió al primer gol.

Diogo Dalot - 4/10

Dalot aportó amplitud, pero en defensa quedó repetidamente fuera de posición. No siguió los desmarques de Mikkel Damsgaard y Daramy, lo que dejó a los centrales expuestos a las incorporaciones por banda.

Afonso Costa - 3/10

Una tarde difícil para el defensa, que pareció superado por la ocasión. Le costó mantener la línea defensiva y contribuyó a que Portugal encajara cuatro goles en casa.

Renato Veiga - 4/10

Veiga intentó dar salida al balón desde atrás, pero la presión alta de Dinamarca le desbordó. Su presencia en el juego aéreo no bastó para impedir que Andersen marcara de cabeza el cuarto gol de los visitantes.

Centrocampo

Bruno Fernandes - 5/10

El capitán intentó dirigir el juego y generó varias ocasiones, pero a menudo quedó aislado porque el doble pivote danés formado por Hjulmand y Hoejbjerg cerró los espacios. Fue sustituido en el minuto 79, cuando Portugal buscaba piernas frescas.

Vitinha - 4/10

Aunque estuvo acertado con el balón, le faltó la intensidad física necesaria para competir con el centro del campo danés. Apenas tuvo protagonismo mientras Dinamarca superaba el mediocampo con transiciones directas.

Ruben Neves - 4/10

Neves no ofreció la protección necesaria a la línea de cuatro defensas. Fue sustituido en el minuto 64, cuando Portugal ya perdía por tres goles, sin haber logrado frenar los ataques daneses.

Ataque

Joao Felix - 4/10

Felix dejó destellos de calidad técnica, pero le faltó acierto de cara a portería. Formó parte de un ataque que realizó 15 disparos, aunque no consiguió poner a prueba a Hermansen con regularidad antes de ser sustituido con 0-3 en el marcador.

Pedro Neto - 5/10

Neto fue la amenaza más directa de Portugal en la primera parte y utilizó su velocidad para estirar la defensa danesa. Sin embargo, a menudo le faltó precisión en el último pase y fue sustituido en el triple cambio del minuto 64.

Goncalo Ramos - 4/10

Una noche frustrante para el delantero, que apenas recibió balones de calidad. Le costó encontrar espacios entre Andersen y Provstgaard y no logró marcar pese al 55% de posesión de Portugal.

Suplentes y entrenador

Trincao - 5/10

Entró en el minuto 64, pero le costó influir en un partido que ya se le escapaba a Portugal.

Joao Palhinha - 4/10

Entró para estabilizar el centro del campo, pero acabó viendo una tarjeta amarilla en el minuto 87, cuando la frustración afloró.

Bernardo Silva - 6/10

La única nota positiva para los locales. Entró desde el banquillo en el minuto 79 y marcó un buen gol en el 90+3.

Carlos Forbs - 5/10

Entró en los últimos minutos para aportar velocidad, pero el bloque danés era demasiado compacto para encontrar huecos.

Joao Neves - N/A

Entró en el minuto 83 y no tuvo tiempo suficiente para recibir una valoración adecuada.

Jorge Jesus - 2/10

Un desastre táctico para el veterano entrenador. Las transiciones de Dinamarca destrozaron su línea defensiva adelantada, y la sustitución de Ruben Dias al descanso no resolvió los problemas estructurales que provocaron que Portugal encajara tres goles en la segunda parte.