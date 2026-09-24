El Johan Cruijff ArenA fue escenario de un pulso táctico en el que Países Bajos ejerció un control importante sin encontrar el acierto necesario durante buena parte de la noche. Pese a disfrutar del 55 % de la posesión y firmar unos impresionantes 22 disparos, la Oranje se marchó al descanso por detrás en el marcador. Felix Nmecha quebró la resistencia neerlandesa en el minuto 32, aprovechando una fase en la que las transiciones verticales de Alemania parecían más amenazantes. La primera parte también quedó marcada por una grave lesión de Brian Brobbey, que obligó a Xavi Hernandez a realizar un reajuste táctico temprano.

En el segundo periodo, la selección local elevó la intensidad y puso a prueba la portería alemana con nueve disparos a puerta. Alemania, liderada por las ocho paradas de Marc-Andre ter Stegen, parecía destinada a escapar con una victoria ajustada mientras la frustración neerlandesa iba en aumento. Sin embargo, en el segundo minuto del tiempo añadido, Cody Gakpo emergió como el salvador al culminar una jugada asistida por el suplente Ruben van Bommel para asegurar un reparto de puntos merecido. El empate deja a ambas potencias con un punto en el Grupo 2, reflejo de un duelo en el que las métricas subyacentes de Países Bajos (2,78 xG) terminaron por traducirse en un resultado tardío y dramático.

Portería y defensa

Bart Verbruggen - 6/10

El guardameta del Brighton tuvo una noche sorprendentemente tranquila dado el nivel del rival, obligado a realizar solo una parada mientras Alemania tenía problemas para encontrar portería con regularidad. Poco pudo hacer en el gol inicial de Nmecha a corta distancia en el minuto 32, cuando quedó expuesto por la estructura defensiva que tenía por delante. Su distribución de balón fue serena bajo presión, completando la mayoría de sus pases cortos para ayudar a superar la primera presión alemana.

Micky van de Ven - 7/10

Utilizado por su velocidad de recuperación, Van de Ven fue vital para abortar varios contraataques alemanes. Gestionó con eficacia el espacio a la espalda de la línea adelantada, asegurando que Adeyemi y Schade apenas encontraran huecos para lanzarse. Aunque no participó tanto en el último tercio como su homólogo en la derecha, su posicionamiento defensivo fue disciplinado durante los 90 minutos.

Virgil van Dijk - 6/10

Una actuación autoritaria habitual del capitán, aunque estará decepcionado porque la línea defensiva se desconectó en el gol de Nmecha. Van Dijk ganó sus duelos aéreos y organizó bien la zaga, pero el hecho de no dejar la portería a cero sigue siendo una mancha en una noche en la que los neerlandeses solo concedieron dos disparos a puerta. Su liderazgo fue evidente durante los frenéticos compases finales, cuando empujó al equipo hacia adelante.

Denzel Dumfries - 6/10

Dumfries fue el de siempre en la banda derecha, trabajador y ofreciendo una vía de desdoblamiento, además de contribuir a los 24 centros del conjunto neerlandés. Sin embargo, su noche quedó ligeramente empañada por una tarjeta amarilla en el minuto 69 por una falta táctica para frenar una contra. Le faltó la calidad en el último pase que se ha convertido en una de sus señas de identidad, pero su presencia física siguió siendo un problema para los laterales alemanes.

Jan Paul van Hecke - 5/10

Una noche complicada para el defensor, que vio una amarilla pronto, en el minuto 24, por una entrada a destiempo. Esa tarjeta pareció limitar su agresividad y fue, posiblemente, el eslabón más débil de la cadena defensiva en la jugada previa al gol de Alemania. Amiri y Havertz le mantuvieron en alerta antes de que este último fuera sustituido por lesión.

Centrocampo

Ryan Gravenberch - 7/10

Prolongando su mejoría en el club, Gravenberch fue la sala de máquinas del conjunto neerlandés. Sobresalió en la fase de transición, utilizando su larga zancada para conducir el balón desde atrás hasta el último tercio. Ayudó a que Países Bajos mantuviera el 55 % de la posesión y fue clave para que la selección local ganara la batalla en el centro del campo ante Kimmich y Nmecha.

Tijjani Reijnders - 7/10

Reijnders fue el principal foco creativo durante gran parte del partido, encontrando constantemente espacios entre líneas en el entramado alemán. Participó en varios de los 21 disparos que produjo el equipo antes de ser sustituido en el minuto 83. Su capacidad para girarse y atacar el corazón de la defensa obligó a Alemania a replegarse en un bloque bajo durante gran parte de la segunda mitad.

Quinten Timber - 6/10

Una actuación combativa que terminó antes de tiempo cuando fue sustituido en el minuto 57. Timber vio una tarjeta amarilla muy pronto (22') y estuvo constantemente metido en batallas físicas. Aunque aportó intensidad, le faltó la chispa creativa necesaria para desarmar al equipo de Klopp, lo que llevó a su sustitución táctica por Joey Veerman.

Ataque

Cody Gakpo - 8/10

El héroe indiscutible de la Oranje. Gakpo fue una amenaza constante desde la izquierda, registró varios disparos a puerta y acabó encontrando el toque decisivo en el minuto 92 para igualar el marcador. Su movilidad fue inteligente y mostró una gran serenidad para batir a Ter Stegen al final, premiando a Países Bajos por su insistente presión ofensiva.

Crysencio Summerville - 6/10

Summerville dejó destellos de su velocidad eléctrica, pero a menudo tuvo dificultades para encontrar el pase final decisivo. Formó parte de una delantera que acumuló una cifra alta de goles esperados (xG), pero que se vio frustrada por la capacidad de Ter Stegen para detener remates. Finalmente fue sustituido para dar entrada a piernas frescas mientras los neerlandeses buscaban el empate en los últimos minutos.

Brian Brobbey - 5/10

Una noche para olvidar para el delantero, cuya participación se vio interrumpida por lo que parecía una grave lesión muscular en el minuto 35. Antes de retirarse, le costó entrar en el partido y no logró generar ningún disparo a puerta de verdadera importancia. La lesión supone un duro golpe tanto para el jugador como para su selección, dado el prometedor inicio de su ventana internacional.

Suplentes y entrenador

Mexx Meerdink - 6/10

Entró pronto por el lesionado Brobbey. Aunque ofreció presencia física, le faltó el instinto depredador para convertir las ocasiones que se le presentaron durante el asedio neerlandés en la segunda parte.

Joey Veerman - 7/10

Introducido en el minuto 57, Veerman añadió una dimensión distinta al centro del campo con su excepcional rango de pase. Ayudó a sostener la presión que finalmente condujo al empate.

Ruben van Bommel - 8/10

Una aparición muy efectiva. Entró en el minuto 83 y dio la asistencia clave para el gol de Gakpo en el 92', mostrando una gran visión en los momentos finales.

Guus Til - 6/10

Aportó energía en el tramo final mientras Países Bajos apostaba por un juego más directo para encontrar el gol del empate.

Xavi Hernandez (Entrenador) - 7/10

Tácticamente, Xavi superó a Klopp en volumen y control, como demuestra el 21-11 en disparos. Sus cambios fueron proactivos y, en última instancia, exitosos, con Van Bommel dando la asistencia del empate. Le preocupará la falta de puntería de cara a portería, pero puede sentirse orgulloso de la resiliencia del equipo.