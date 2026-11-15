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A Italia le bastaba un empate en Bruselas para alcanzar los cuartos de final de la Liga de Naciones, pero la derrota por 4-1 ante Bélgica la hizo caer del primer al tercer puesto del Grupo A1.

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Francesco Pio Esposito adelantó a Italia en el minuto 11 al estirarse para rematar un centro de Michael Kayode y marcar su décimo gol en 15 partidos como internacional. La ventaja duró poco. Maxim De Cuyper empató en el minuto 15, Nathan Ngoy remató un córner en el 22 y Jeremy Doku se abrió paso entre la defensa italiana para poner el 3-1 en el 26. Charles De Ketelaere dio las asistencias en dos de los tres goles.

Gianluigi Donnarumma evitó un marcador más abultado con una serie de paradas y De Ketelaere también estrelló un balón en el larguero, pero Diego Moreira anotó el cuarto en el minuto 80. Pio Esposito tuvo la oportunidad de recortar distancias en el tiempo añadido, pero Senne Lammens detuvo su penalti después de que el VAR detectara una mano de Nicolas Raskin.

Bélgica terminó con 22 remates por los 12 de Italia y pasa de ronda junto a Francia, primera de grupo. Italia acaba tercera, pero evita el descenso.

Estas son las notas de los jugadores de Italia en el estadio Rey Balduino...

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Portería y defensa

Gianluigi Donnarumma (6/10): Hizo seis paradas para evitar un marcador aún más abultado. Frenó a Kevin De Bruyne tres veces, incluida una gran intervención en la que desvió el balón al poste en el minuto 43, y detuvo un potente disparo de Doku. Poco pudo hacer en los goles, pero vio la amarilla por protestar en el minuto 81, cuando la frustración empezó a hacerse notar.

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Michael Kayode (6/10): Puso el centro que dio lugar al primer gol de Pio Esposito y creó problemas al principio con sus saques de banda largos. Sin embargo, pasó buena parte de la noche intentando frenar a Doku y cometió tres faltas sobre el extremo del Manchester City.

Giorgio Scalvini (6/10): Ayudó a Kayode a contener a Doku en la primera parte, pero se convirtió en el segundo jugador de Italia amonestado por derribar al extremo, en el minuto 51. Dejó su sitio a Alphadjo Cisse en el minuto 62, cuando Mancini buscaba goles.

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Alessandro Bastoni (6/10): Se incorporó al ataque para apoyar la presión inicial de Italia por la izquierda. Bélgica reclamó un penalti cuando forcejeó con De Cuyper dentro del área a mediados de la segunda parte, pero ni el árbitro ni el VAR señalaron nada. Más tarde despejó un centro de De Ketelaere antes de que llegara Doku, que esperaba al acecho.

Riccardo Calafiori (5/10): Dejó el balón a Nicolo Fagioli para una de las mejores ocasiones iniciales de Italia, pero el empate de Bélgica llegó tras un pase atrás de Timothy Castagne por su banda. También concedió el córner que De Ketelaere remató de cabeza al larguero al comienzo de la segunda parte.

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Centro del campo

Nicolo Barella (6/10): Trabajó mucho en un centro del campo que se vio superado durante largos tramos y retrocedió a toda velocidad para interceptar un peligroso centro de Moreira en el minuto 78. Jugó los 90 minutos, pero no pudo meter de nuevo a Italia en el partido.

Sandro Tonali (6/10): Fue una de las principales fuentes de creatividad de Italia: puso el centro que Niccolo Pisilli remató de cabeza justo antes del descanso y dejó el balón a Federico Dimarco al inicio de la segunda parte. Vio la amarilla en el tiempo añadido de la primera mitad por frenar un contraataque de Doku y fue sustituido por Marco Palestra en el minuto 62.

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Nicolo Fagioli (6/10): Obligó a Lammens a intervenir en el minuto siete tras una buena jugada por la izquierda, pero el centro del campo italiano perdió el control cuando Bélgica marcó tres veces en 11 minutos. Issa Doumbia le sustituyó en el descanso.

Ataque

Francesco Pio Esposito (7/10): Se estiró para enviar a la escuadra un centro desviado de Kayode y abrir el marcador con su quinto gol de la campaña en la Liga de Naciones. Estuvo cerca de encontrar espacio de nuevo al comienzo de la segunda parte, antes de que Youri Tielemans interceptara el balón, pero Lammens le detuvo un penalti en el tiempo añadido.

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Niccolo Pisilli (6/10): Dispuso de dos de las mejores ocasiones de Italia en la primera parte: obligó a Lammens a parar un remate a corta distancia justo después del intento de Fagioli y rozó de cabeza un centro de Tonali que salió desviado poco antes del descanso. Dejó su sitio a Dimarco en el intermedio.

Luca Koleosho (6/10): Estuvo activo en los primeros compases y puso un centro para la volea de Doumbia instantes después de la reanudación, pero le costó influir en el partido cuando Bélgica tomó el control. Fue sustituido por Antonio Vergara en el minuto 76.

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Suplentes y entrenador

Issa Doumbia (6/10): Entró por Fagioli en el descanso y, antes de que pasara un minuto, vio cómo desviaban a córner una volea suya. Ya al final, mandó alto un disparo desde un ángulo cerrado y le anularon un gol por fuera de juego tras un inteligente pase de tacón de Dimarco.

Federico Dimarco (6/10): Sustituyó a Pisilli en el descanso y vio bloqueados dos remates al comienzo de la segunda parte. Tanto Moreira como De Ketelaere le superaron por la izquierda, pero dio el pase para el gol anulado a Doumbia en el tiempo añadido.

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Alphadjo Cisse (6/10): Debutó con la selección absoluta en lugar de Scalvini. Remató de cabeza ligeramente desviado un centro de Palestra y un disparo suyo desde fuera del área golpeó en el brazo de Raskin, lo que dio lugar al penalti que falló Pio Esposito.

Marco Palestra (6/10): Sustituyó a Tonali en el minuto 62 y fue uno de los suplentes más destacados de Italia. Dejó el balón a Vergara para un remate que fue bloqueado y puso el centro que Cisse cabeceó.

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Antonio Vergara (6/10): Entró por Koleosho en el minuto 76, vio bloqueado un disparo poco después y dio el pase para el remate final de Cisse que desembocó en el penalti.

Roberto Mancini (4/10): Le bastaba un empate, pero vio cómo su equipo perdía la ventaja de un gol en menos de 15 minutos. No pudo contar con los lesionados Davide Frattesi y Nicolo Cambiaghi, y sus cambios al descanso y en torno a la hora de juego permitieron a Italia presionar más, pero su equipo nunca amenazó con remontar.