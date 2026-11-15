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España perdió el liderato del Grupo A3 de la Liga de Naciones por diferencia de goles y vio terminar su racha de 43 partidos sin perder tras caer por 3-2 ante Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano.

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Un empate habría bastado a la campeona del mundo y de Europa para acabar primera. El equipo de Thomas Tuchel fue superior antes del descanso: presionó arriba y no permitió que España disparase a puerta ni una sola vez en la primera mitad. Pau Cubarsi cometió penalti sobre Harry Kane en el área y el capitán de Inglaterra lo transformó en el tiempo añadido del primer tiempo.

Las cosas empeoraron nada más comenzar la segunda mitad. Ezri Konsa remató de cabeza un córner de Declan Rice en el minuto 53 y Ben White marcó el tercero cuatro minutos después. España quedó tres goles por debajo en el marcador pese a terminar el partido con el 64 % de posesión y 23 disparos.

Lamine Yamal inició la remontada. Elliot Anderson lo agarró en el minuto 63, el centrocampista inglés fue expulsado y Mikel Oyarzabal transformó el penalti dos minutos después. Yamal asistió luego a Nico Williams, que había entrado desde el banquillo, para el segundo gol en el minuto 75. España asedió la portería de James Trafford en los compases finales, pero el guardameta inglés resistió.

Estas son las notas de los jugadores de España en el Riyadh Air Metropolitano...

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Portería y defensa

Unai Simon (6/10): Detuvo un remate de Jude Bellingham a corta distancia en el primer minuto y también paró un cabezazo suyo más adelante en la primera mitad. No pudo hacer nada en ninguno de los tres goles.

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Marc Pubill (6/10): Salió de titular en el lateral derecho, pero tuvo que retirarse lesionado en el minuto 21, sin apenas tiempo para dejar huella.

Pau Cubarsi (5/10): Cometió el penalti que abrió el marcador al derribar a Kane en el minuto 41. Dean Huijsen lo sustituyó en el descanso.

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Aymeric Laporte (6/10): No pudo evitar el desplome que llevó a España a encajar tres goles en 12 minutos entre el final de la primera mitad y el comienzo de la segunda. Estuvo cerca de marcar tras un córner en el minuto 72 y Trafford le negó el empate al desviar con la punta de los dedos su segundo remate en el minuto 90.

Marc Cucurella (6/10): Vio la amarilla en el minuto 50 por frenar una carrera de Morgan Rogers hacia el área. Siguió incorporándose al ataque y estuvo cerca de marcar por el primer palo cuando un centro suyo desviado obligó a Trafford a intervenir en el minuto 80.

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Centrocampo

Martin Zubimendi (6/10): Dio continuidad a la circulación del balón desde la base del centro del campo mientras España dominaba la posesión, pero no pudo impedir que la presión inglesa en la primera mitad incomodase a los locales. Tuvo que retirarse lesionado en el minuto 72.

Fabian Ruiz (7/10): Dio fluidez al juego de España con el balón, aunque le costó encontrar espacios ante la presión alta de Inglaterra. Tuvo un encontronazo con White al sonar el silbato del descanso y fue uno de los tres jugadores sustituidos entonces.

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Mikel Merino (6/10): Pasó bastante desapercibido. Dejó a Yamal en posición de disparo en el minuto 35 y vio cómo le bloqueaban un remate cuatro minutos después, pero Fermin Lopez lo sustituyó en el descanso.

Alex Baena (7/10): Disputó los 90 minutos y no dejó de buscar la forma de superar la defensa inglesa. Sus centros generaron ocasiones para Pedro Porro, Williams y Yamal, aunque vio la amarilla por simular en el minuto 68.

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Ataque

Lamine Yamal (8/10): Fue, con diferencia, el jugador más peligroso de España en ataque y un problema constante para Lewis Hall. Provocó el penalti que acarreó la expulsión de Anderson, asistió a Williams en su gol y puso a prueba a Trafford hasta el final. Vio la amarilla por protestar en el minuto 57.

Mikel Oyarzabal (7/10): A menudo estuvo aislado en la primera mitad, en la que también cayó en fuera de juego, pero mostró sangre fría para engañar a Trafford desde el punto de penalti. También generó la ocasión de Laporte con un córner en el minuto 72.

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Suplentes y entrenador

Pedro Porro (6/10): Entró pronto por el lesionado Pubill y se incorporó al ataque con frecuencia, pero desperdició dos ocasiones de cabeza y disparó por encima de la portería desde lejos. También cometió cuatro faltas.

Dean Huijsen (6/10): Sustituyó a Cubarsi en el descanso y estaba sobre el terreno de juego cuando Inglaterra marcó dos veces en cuatro minutos, pero se asentó a medida que el partido empezó a decantarse a favor de España.

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Fermin Lopez (6/10): Sustituyó a Merino en el descanso y apareció una y otra vez en el área. Probó fortuna cuatro veces y obligó a Trafford a intervenir en los minutos 72 y 90.

Pedri (7/10): Cambió el ritmo del partido tras entrar por Ruiz en el descanso. Su capacidad para girarse en espacios reducidos y asociarse con Yamal ayudó a España a dominar la segunda mitad, y obligó a Trafford a realizar una última parada en el tiempo añadido.

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Nico Williams (7/10): Entró en el minuto 72 y marcó tres minutos después al rematar un centro de Yamal que entró tras tocar la cara interior del poste en un contraataque. Una intervención de White en el último instante impidió que sumara un segundo gol en el minuto 84.

Luis de la Fuente (5/10): Su once inicial se vio superado en la primera mitad y no puso a prueba a Trafford antes del descanso. Su triple cambio en el intermedio y la entrada de Williams impulsaron la reacción, pero el daño sufrido durante la primera hora fue demasiado grande para remontarlo.