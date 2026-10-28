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La Juventus tuvo el balón, pero le faltó pegada. El Genoa marcó dos veces en la primera media hora y puso fin al reciente dominio de la Juventus en este enfrentamiento.

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El equipo de Luciano Spalletti había encadenado cinco partidos de Serie A sin encajar goles ante el Genoa, pero la racha se acabó a los 12 minutos en el Luigi Ferraris. Un disparo de Kingsley Ehizibue se desvió en Andrea Cambiaso y acabó en el primer gol del partido. Tommaso Baldanzi amplió la ventaja en el minuto 28, después de que Pierre Kalulu no lograra despejar ante la presión de Vitinha.

La Juventus terminó con un 63 % de posesión y un valor de goles esperados (xG) de 1,28, pero solo consiguió cuatro disparos a puerta en 17 intentos ante la disciplinada defensa del Genoa. Los cambios de Spalletti dieron más urgencia al equipo tras el descanso y Teun Koopmeiners golpeó la parte inferior del larguero en el tiempo añadido, pero no fue suficiente. La derrota deja a la Juve octava con 14 puntos.

GOAL puntúa a los jugadores de la Juventus en el Luigi Ferraris.

Portería y defensa

Guglielmo Vicario (5/10): Encajó gol en los dos únicos disparos a puerta que recibió. Tuvo mala suerte en el primero, que llegó tras un desvío, y quedó muy expuesto en el segundo. También protagonizó un malentendido temprano con Federico Gatti en una cesión.

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Jhon Lucumí (6/10): Estuvo bastante seguro en el lado izquierdo de la defensa de tres y se incorporó al ataque en los últimos minutos. Obligó a Justin Bijlow a intervenir en el tiempo añadido con un disparo con la zurda.

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Bremer (7/10): El capitán realizó un bloqueo decisivo para impedir que Vitinha marcara con 2-0 y fue la principal amenaza aérea de la Juve tras el descanso. Rozó el gol con un cabezazo tras un córner y mandó fuera otro remate de cabeza a centro de Weston McKennie. Tuvo suerte de no ver la amarilla por una falta sobre Vitinha.

Federico Gatti (5/10): Tuvo un comienzo incómodo, con un malentendido temprano con Vicario que estuvo cerca de salir caro. Remató de cabeza fuera un centro de Kalulu y fue sustituido al descanso por el delantero Nick Woltemade.

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Centro del campo

Pierre Kalulu (5/10): Una noche marcada por dos errores costosos. Como carrilero derecho, no logró despejar ante la presión de Vitinha en la jugada del gol de Baldanzi y después mandó fuera una ocasión clarísima desde unos 11 metros en el tiempo añadido de la primera parte. Mostró intención ofensiva en otras acciones, pero esos dos momentos definieron su partido.

Douglas Luiz (6/10): Participó mucho con balón cuando la Juve tomó el control y habilitó a Kerim Alajbegovic para un remate en la primera parte que detuvo Bijlow. Sin embargo, demasiados de sus pases fueron conservadores y horizontales, y dejó su sitio a Koopmeiners en el minuto 77.

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Pape Sarr (6/10): Trabajó mucho en el centro del campo y puso un centro peligroso hacia Randal Kolo Muani en la primera parte. Le costó influir en el juego en posiciones más adelantadas y fue sustituido por Jérémie Boga en el minuto 59.

Andrea Cambiaso (6/10): Ante su antiguo club, Cambiaso vivió una noche para olvidar. Tuvo muy mala suerte al desviar el disparo de Ehizibue y superar a su propio portero, aunque antes de ser sustituido por Juan Cabal en el minuto 59 dio los pases que propiciaron los primeros remates de Douglas Luiz y Alajbegovic.

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Weston McKennie (7/10): Fue el artífice de las mejores ocasiones de la Juve. Preparó la oportunidad clarísima de Kalulu antes del descanso, dejó a Kolo Muani en posición de remate después y más tarde puso el centro para el cabezazo de Bremer.

Kerim Alajbegovic (6/10): El joven fue titular por delante de Woltemade y Koopmeiners y el jugador de la Juve que más buscó el disparo en la primera parte. Obligó a Bijlow a intervenir en el minuto 23. Perdió el balón en el minuto 35 y propició un peligroso contraataque del Genoa antes de ser sustituido en el descanso.

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Ataque

Randal Kolo Muani (5/10): Noche frustrante para el francés, que solo tocó el balón ocho veces en la primera parte. Desperdició su mejor oportunidad con un control demasiado largo tras un pase en profundidad de McKennie, aunque sí dio el pase atrás que generó la ocasión de Woltemade a mediados de la segunda parte.

Suplentes y entrenador

Edon Zhegrova (7/10): Entró al descanso y aportó de inmediato la chispa que le faltaba a la Juventus. Vio la amarilla por agarrar a Ethan Meichtry para frenarlo, obligó a Bijlow a intervenir con un disparo desviado desde la frontal del área y sacó tanto el córner que dio lugar al cabezazo de Bremer como la falta que precedió al remate final de Koopmeiners.

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Nick Woltemade (6/10): Aportó una presencia física diferente en ataque. Remató fuera desde el centro del área tras el pase atrás de Kolo Muani y vio cómo le detenían junto a la escuadra un cabezazo a centro de Boga en el tiempo añadido.

Juan Cabal (6/10): Sustituyó a Cambiaso en el minuto 59 y dio a la Juve una salida más natural por la izquierda con su pierna zurda, aunque tuvo poca incidencia en el último tercio del campo.

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Jérémie Boga (6/10): Sustituyó a Sarr en el minuto 59 y fue ganando protagonismo al final del partido. Le bloquearon un disparo y puso el centro para el cabezazo de Woltemade en el tiempo añadido.

Teun Koopmeiners (6/10): Entró en el minuto 77 y estuvo a punto de marcar el gol del honor. Tras una falta sacada en corto, su disparo desde fuera del área se desvió y se estrelló contra la parte inferior del larguero en el tiempo añadido.

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Luciano Spalletti (4/10): Su equipo pareció poco preparado al principio para la amenaza del Genoa al contraataque. Sus cambios mejoraron el ritmo tras el descanso, pero a la Juve le siguió faltando un plan B coherente para superar una defensa replegada.



