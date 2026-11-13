Las notas de Alemania ante Serbia: Florian Wirtz y Brajan Gruda brillan en una contundente victoria en la Liga de Naciones

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Alemania logró una contundente victoria por 3-1 ante Serbia en la Liga de Naciones de la UEFA, con un 80 % de posesión. Florian Wirtz y Brajan Gruda aportaron la eficacia de cara a puerta para garantizar una noche tranquila al equipo de Jurgen Klopp.

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Alemania dio una lección táctica en Belgrado y asfixió el partido con un extraordinario 80 % de posesión. El tono quedó marcado a los tres minutos, cuando Srdjan Babic introdujo involuntariamente el balón en su propia portería. El juego posicional de Alemania obligó a Serbia a replegarse y la presión volvió a dar sus frutos en el minuto 14, cuando Wirtz amplió la ventaja. Pese a los intentos de los locales por romper el ritmo, Alemania mantuvo la paciencia y completó 502 pases en total para desgastar a la defensa serbia.

En la segunda parte, Gruda amplió la ventaja apenas cinco minutos después de la reanudación y dejó el partido prácticamente sentenciado. Aunque Babic se resarció de su error anterior al marcar en la portería rival en el minuto 56, la victoria alemana nunca peligró seriamente. La expulsión de Andrija Zivkovic en el minuto 89 agravó una noche frustrante para Serbia, mientras Alemania celebró un triunfo que puso de manifiesto su superioridad técnica y la creciente influencia de sus jóvenes talentos creativos.

Portería y defensa

Marc-Andre ter Stegen: 6/10

Noche bastante tranquila para el jugador del Ajax, que fue un espectador durante largos tramos mientras Alemania dominaba el balón. Realizó dos paradas, pero no pudo evitar el gol de Babic en el minuto 56. Distribuyó el balón con seguridad y fue el primer apoyo en la circulación que llevó a Alemania a completar 502 pases.

Maximilian Mittelstaedt: 7/10

Ocupó una posición adelantada en la banda izquierda, dio amplitud y obligó a los carrileros serbios a permanecer atrás. Contribuyó a la solidez defensiva del equipo: Alemania solo recibió cinco disparos en los 90 minutos.

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Malick Thiaw: 7/10

Sereno y seguro en el centro de la defensa. La capacidad de Thiaw para defender espacios amplios permitió a Alemania adelantar su línea. Firmó varios despejes importantes ante los escasos contraataques de Serbia.

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Philipp Treu: 6/10

Cumplió en el costado derecho antes de ser sustituido en el minuto 73. Interpretó bien el partido y ayudó a Alemania a mantener su estructura defensiva en las transiciones.

Jonathan Tah: 7/10

La voz de la experiencia en la línea defensiva. Tah se impuso físicamente en los pocos duelos que tuvo que disputar. Su presencia aérea ayudó a reducir la amenaza de Serbia a balón parado, aunque el equipo encajó un gol en una acción de la segunda parte.

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Centro del campo

Joshua Kimmich: 8/10

El metrónomo del equipo alemán. Como capitán, Kimmich fue el artífice del 80 % de posesión: hizo circular el balón constantemente y eligió los momentos adecuados para superar las líneas serbias. Su liderazgo en el centro del campo fue impecable.

Aleksandar Pavlovic: 7/10

Mostró una madurez impropia de su edad y formó junto a Kimmich un doble pivote que Serbia no consiguió superar. Fue eficaz en las entradas y llevó el balón con rapidez a los jugadores creativos situados por delante de él.

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Florian Wirtz: 9/10

El jugador más creativo del partido. Wirtz se movió con soltura entre líneas y fue certero cuando tuvo la ocasión de poner el 2-0 en el minuto 14. Fue el principal responsable de que Alemania generase 2,51 goles esperados (xG) antes de ser sustituido en la recta final.

Ataque

Brajan Gruda: 8/10

Un quebradero de cabeza constante para la defensa serbia. Gruda vio una tarjeta amarilla en el minuto 41, pero respondió de la mejor manera al marcar el tercer gol de Alemania en el minuto 50. Sus conducciones directas y su talento fueron fundamentales para la eficacia ofensiva alemana.

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Derry Scherhant: 6/10

Trabajó mucho para obligar a abrirse a la línea de cinco defensas serbia. Aunque no marcó, sus movimientos generaron los espacios que Wirtz y Gruda aprovecharon durante el partido.

Kai Havertz: 7/10

Actuó como referencia ofensiva y enlazó el juego con inteligencia. Su capacidad para retrasar su posición y arrastrar a los defensas fue decisiva en la elaboración de los primeros goles. Fue sustituido en el minuto 73 tras un trabajo exigente.

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Suplentes y entrenador

Niclas Fuellkrug: 6/10

Entró por Havertz en el minuto 73. Aportó la presencia de un delantero centro más clásico en el tramo final, pero recibió pocos balones mientras Alemania buscaba conservar el resultado.

Tom Bischof: 6/10

Entró por Pavlovic en el minuto 73. Dio continuidad a la circulación del balón y ayudó a mantener el alto porcentaje de posesión en los últimos minutos.

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Ridle Baku: 6/10

Sustituyó a Treu para disputar los últimos 17 minutos. Aportó energía en la banda derecha y evitó sobresaltos finales por su costado.

Felix Nmecha: sin calificar

Entró por Wirtz en el minuto 81. No tuvo tiempo suficiente para influir de forma significativa en el partido.

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Said El Mala: sin calificar

Entró por Gruda en el minuto 86 para ayudar a asegurar la victoria.

Jurgen Klopp: 8/10

El planteamiento táctico de Klopp fue una lección de control. Al exigir un 80 % de posesión, neutralizó la ventaja de jugar en casa de Serbia y dio a jugadores creativos como Wirtz y Gruda las condiciones para decidir el partido pronto.