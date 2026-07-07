«Las normas se modifican según las necesidades»... Tebas arremete contra la FIFA: «Vuestra credibilidad se está desmoronando»

Javier Tebas, presidente de La Liga, Calificó la anulación de la tarjeta roja al estadounidense Folarin Balogun como «la punta del iceberg de un modelo de gobernanza que lleva años dañando la credibilidad de la FIFA y del fútbol».

La FIFA anuló la tarjeta que Balogun recibió en la ronda de 32 contra Bosnia y Herzegovina, lo que le permitió jugar en los dieciseisavos ante Estados Unidos. Estados Unidos, en octavos de final contra Bélgica; finalmente, los «Diablos Rojos» se clasificaron para cuartos tras ganar 4-1.

En su mensaje, publicado en la red «X», afirmó: «La anulación de la sanción al jugador estadounidense Balugon no es un incidente aislado, sino la punta del iceberg de un modelo de gobernanza que desde hace años socava la credibilidad de la FIFA y del fútbol».

El presidente de LaLiga añadió: «Cuando las normas se interpretan o modifican a conveniencia y las decisiones clave se toman sin diálogo ni acuerdo con las ligas nacionales, que sostienen el fútbol profesional los 365 días del año, ya que la mayoría de clubes y jugadores no participan en competiciones internacionales; y cuando se impone una agenda unilateral sin escuchar a los principales actores del fútbol, el problema deja de ser una solución concreta y se convierte en el propio sistema».

Tebas criticó el mecanismo de toma de decisiones de la FIFA: «Sus conferencias son espectáculos de consenso sin debate real; las decisiones ya están tomadas antes de la votación. No hay acuerdos con las ligas nacionales y locales, solo decisiones que las perjudican».

Y añadió: «El caso Balugun confirma esta percepción y es solo la punta del iceberg. Si las normas se aplican de forma arbitraria, la confianza se desvanece y, sin confianza, no hay credibilidad institucional».

Tebas lamentó que muchos en el fútbol miren hacia otro lado: «Lo peor es que muchos saben esto, pero callan, porque es más cómodo que defender independencia, transparencia y buena gobernanza».

Y concluyó: «El fútbol merece instituciones que rindan cuentas, respeten las normas y gobiernen con transparencia, no con decisiones unilaterales que minan la confianza de aficionados, clubes, federaciones y jugadores».