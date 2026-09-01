El Real Madrid continúa con sus movimientos en el mercado de fichajes veraniego, pero esta vez desde la puerta de su filial, el Castilla, después de que el conjunto blanco se acercara a cerrar el fichaje del joven centrocampista Latif Esman, una de las promesas más destacadas del UD Logroñés, en un paso que busca reforzar el proyecto del filial con talentos capaces de llegar al primer equipo en el futuro.

Según Rafael Acevedo, periodista del programa "El Chiringuito", las negociaciones entre el Real Madrid y el Logroñés han alcanzado fases avanzadas, en el marco de la buena relación institucional entre ambos clubes, señalando que el traspaso de Esman al Castilla podría cerrarse antes del cierre del mercado de fichajes.

Esman tiene 19 años y está vinculado con un contrato con el Logroñés hasta el año 2027, mientras que el valor de la cláusula de rescisión de su contrato ronda los 500.000 euros, cantidad que el Real Madrid podría verse obligado a pagar para hacerse con los servicios del jugador, dada la firmeza del club español en su postura respecto al futuro de su joven talento.

Esman destacó de forma notable durante la pretemporada, después de figurar dentro de un grupo de 9 jugadores de la academia del Logroñés que tuvieron la oportunidad de participar con el equipo, confirmando su potencial y atrayendo el interés de varios clubes de LaLiga.

El jugador se caracteriza por su capacidad para ocupar más de una posición en el centro del campo, ya que puede jugar como pivote o en una posición más adelantada, además de poseer la capacidad de recuperar el balón, generar ocasiones y progresar hasta el área rival, elementos que lo han convertido en uno de los talentos más destacados salidos de la academia del Logroñés en el último periodo.

El movimiento del Real Madrid se enmarca dentro del plan del club para reforzar al Castilla con jóvenes talentos capaces de competir por el ascenso a Segunda División, después de que el equipo lograra esta hazaña por última vez en el año 2012.