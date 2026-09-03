Un informe periodístico francés ha revelado que un jugador del Mónaco está cerca de fichar por la Roshn Saudi League en los próximos días.

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Según el diario "L'Équipe", el Al-Ahli saudí ha iniciado negociaciones serias con el Mónaco para hacerse con los servicios de su joven jugador que ha acaparado las miradas recientemente.

Se trata de Pape Cabral, el centrocampista franco-senegalés de 19 años, uno de los egresados de la academia juvenil del Mónaco, que se abre camino con firmeza hacia el estrellato con el club. Cabral es considerado una de las promesas más destacadas del Mónaco, pero podría trasladarse a otro club en los próximos días, concretamente al Al-Ahli.

Las negociaciones están muy avanzadas, y se espera alcanzar un acuerdo definitivo sobre el traspaso del jugador por unos 10 millones de euros.

Tras la venta de Soungoutou Magassa al Neom por la misma cantidad hace un año, y de Georgiy Yelyanikha al Al-Ittihad por 33 millones de euros anteriormente, el Mónaco se prepara para cerrar otra destacada operación en la zona del Golfo.

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