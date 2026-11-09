Adrien Rabiot, estrella del Milan, no ocultó su enfado con el arbitraje, pese a la victoria de su equipo sobre el Génova por 2-1 en la jornada 11 de la Serie A.

El diario La Gazzetta dello Sport señaló que Rabiot perdió los nervios después de recibir una falta cometida por Marcandalli, jugador del Génova, durante el enfrentamiento entre ambos equipos.

En el minuto 49, Marcandalli derribó al centrocampista del Milan algo antes de la línea de mediocampo. El árbitro Massa se limitó a mostrar la tarjeta amarilla al defensa del Génova, en lugar de la tarjeta roja que reclamaba el jugador francés, después de que este se dirigiera hacia la portería del Génova.

Rabiot siguió protestando por la decisión, por lo que el árbitro Massa le mostró la tarjeta amarilla al jugador francés.

A continuación, el banquillo del Milan estalló en protestas por la decisión, lo que llevó al árbitro a expulsar a 3 personas, entre el médico y miembros del cuerpo técnico del Rossonero.

Las protestas continuaron a través de las redes sociales tras el final del partido, cuando el exárbitro Calvarese, a través de su cuenta de Instagram, respaldó la decisión de Massa.

Calvarese escribió: «Hay que tener en cuenta la dirección del ataque, la distancia a la portería, el número de defensores y el control del balón».

Aquí llegó la primera respuesta de Rabiot, ya que varios usuarios lo mencionaron en sus comentarios al vídeo.

El jugador francés decidió responder al exárbitro mediante un comentario en el que dijo: «En la vida, como en el fútbol, se pueden cometer errores, pero al menos hay que saber reconocerlos».

Rabiot recalcó: «Mentir constantemente no les ayudará a avanzar. Y es el fútbol italiano el que paga el precio de ello. Piénsenlo».

Después, Calvarese respondió al diario La Gazzetta dello Sport, abordando de nuevo el suceso, y ofreció sus aclaraciones diciendo: «Dejemos claro desde el principio que estamos ante un caso complejo, que se sitúa dentro de la zona gris. Si el árbitro Massa hubiera mostrado la tarjeta roja, la tecnología del videoarbitraje no habría intervenido para anular la decisión».

Hay que decir que, para que una ocasión de marcar gol se clasifique como una ocasión manifiesta y clara, es necesario comprobar los cuatro criterios de la situación de privación de una ocasión manifiesta de gol, que son el control del balón, la dirección general del ataque, el número de defensores y la distancia a la portería.

En este caso, Rabiot se encontraba a unos 65 metros de la portería y estaba en una posición ligeramente escorada hacia uno de los costados del campo. Por ello, Massa optó por mostrar la tarjeta amarilla.