Las mejores apps para ver el Mundial de la FIFA 2026 en tu móvil

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Cobertura internacional de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya está en pleno apogeo en Norteamérica, con 48 selecciones que disputan los dieciseisavos de final rumbo a la final del 19 de julio. Como el torneo se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, muchos de estos partidos de eliminación directa empiezan en horario laboral.

Si quieres ver algún partido en directo entre reunión y reunión, seguir los dramáticos finales en la prórroga durante la pausa para comer o ver en streaming una tensa tanda de penaltis de vuelta a casa, necesitas una configuración móvil impecable en tu dispositivo iOS o Android.

GOAL te muestra las mejores apps para ver los partidos en directo, guardar los momentos clave y seguir tus pronósticos.





Las mejores apps para ver los partidos en directo

1. Fubo : el servicio «todo en uno» definitivo

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Cobertura completa en inglés y español sin concesiones.

Reúne las cuatro cadenas estadounidenses clave para el torneo ( FOX, FS1, Telemundo y Universo ) y ofrece una app bien diseñada y optimizada para retransmisiones fluidas. Además, incluye DVR en la nube ilimitado : graba un partido al toque y míralo luego sin spoilers.

2. Sling TV : la mejor opción económica para quienes prescinden de la televisión por cable

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Precios asequibles y flexibilidad a corto plazo.

Por qué destaca: Sling TV sigue siendo el rey del streaming de TV en directo personalizable y económico. Para ver el Mundial, los usuarios pueden contratar Sling Blue (45,99–46 $/mes) y acceder de inmediato a FS1 y a las cadenas locales de FOX en los principales mercados. Si no quieres pagar un mes entero, ofrece pases flexibles de 1 día (4,99 $) , 3 días (9,99 $) o 7 días (14,99 $) , ideales para ver partidos clave de la fase de grupos o eliminatorias sin compromiso.

3. FOX One y la aplicación FOX Sports: el centro de retransmisiones en inglés

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Transmisiones en inglés y superposiciones de estadísticas.

Por qué destaca: Como cadena oficial en inglés de EE. UU., FOX retransmitirá los 104 partidos en directo. Su nueva app independiente, FOX One , te permite ver cada minuto sin necesidad de iniciar sesión con una suscripción de televisión por cable tradicional. Su interfaz móvil, optimizada para smartphones, incluye widgets de datos interactivos, vídeos verticales y una prueba gratuita de tres días para el fin de semana inaugural.

4. DirecTV Stream : el gigante premium sin cable

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Fiabilidad de streaming de alta gama y almacenamiento en la nube ilimitado respaldado por datos.

Por qué destaca: si buscas la amplia cobertura y estabilidad de la TV tradicional en tu móvil, sin equipos ni contratos, la app de DirecTV es una opción potente. El plan básico «Entertainment» (89,99 $/mes) incluye todas las cadenas locales afiliadas a FOX y FS1. Su interfaz móvil destaca por la rapidez al cambiar de canal y por un DVR en la nube ilimitado que guarda las grabaciones hasta 9 meses, ideal para conservar tu colección de la Copa del Mundo.

5. Peacock : el hogar de los apasionados del español

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: comentarios en español llenos de energía y funciones de visualización inteligentes.

Por qué destaca: Para vivir el torneo con la pasión del español, Peacock es la referencia. Con la retransmisión completa de Telemundo Deportes y Universo, el plan Premium (10,99 $ al mes) te deja ver todos los partidos en directo. Su herramienta «avance rápido para ponerse aldía» es ideal en móvil: si llegas tarde, te resume en 5 minutos goles y tarjetas antes de lanzarte al directo.

Las mejores aplicaciones gratuitas y complementarias

6. Aplicación oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Seguimiento en tiempo real, quinielas y gestión de entradas.

Por qué destaca: renovada para 2026, es la herramienta ideal para complementar tu streaming. Aunque no emite los partidos completos, ofrece resultados en tiempo real, mapas de actividad de los jugadores y horarios de los Fan Festivals en las 16 sedes. También incluye el «World Cup Bracket Challenge» oficial y da acceso directo a tus entradas digitales.

7. Tubi y YouTube: resúmenes gratuitos

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Usuarios con presupuesto ajustado que buscan ponerse al día a la carta.

Tubi , la plataforma gratuita con publicidad de FOX, ofrece una sección mundialista con programación de estudio 24/7, partidos históricos y repeticiones a la carta. Además, como socio oficial del torneo, YouTube publicará resúmenes de 10 minutos de cada encuentro apenas termine.

Comparativa de aplicaciones móviles para el Mundial 2026

Aplicación Precio mensual Cobertura de partidos en directo Ventaja exclusiva para móviles Fubo (Pro/Ultra) 73,99 $ – 83,99 $ Los 104 partidos (inglés y español) DVR en la nube ilimitado y streaming en 10 pantallas Sling TV (Blue) Desde 45,99 $ FOX y FS1 (FOX local en algunos mercados) Pases de 1, 3 o 7 días. FOX One 5,99–7,99 $ (aprox.) Los 104 partidos (solo en inglés) Prueba gratuita de 3 días, superposición de datos en directo DirecTV Stream Desde 89,99 $ FOX y FS1 (Telemundo/Universo con complemento) Streaming ilimitado fuera de casa, DVR de 9 meses Peacock (Premium) 10,99 $ Los 104 partidos (solo en español) Resúmenes interactivos automáticos de 5 min Copa del Mundo de la FIFA 2026 Gratis Solo resultados y estadísticas Portal oficial de venta de entradas y planificador para aficionados Tubi Gratis Repeticiones gratis / Partidos inaugurales en 4K seleccionados Centro de torneos bajo demanda 24/7