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El francés Kylian Mbappé sigue brillando con la camiseta del Real Madrid tras alcanzar las 25 participaciones directas en gol esta temporada en todas las competiciones, con 20 goles y 5 asistencias. Así se convierte en el segundo jugador con más participaciones en goles entre los futbolistas de las cinco grandes ligas europeas.

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En esta estadística, solo el joven español Lamine Yamal, extremo del Barcelona, supera a Mbappé: ha participado en 26 goles (13 tantos y 13 asistencias), según «Opta».

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Los números del delantero francés no se quedan ahí, ya que ha alcanzado los 70 goles en LaLiga en solo 79 partidos con la camiseta del Real Madrid.

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Mbappé se ha convertido en el jugador más rápido en llegar a esa cifra en la competición desde el uruguayo Luis Suárez, exdelantero del Barça, que también necesitó 79 partidos para alcanzar el mismo registro, en 2017.

Mbappé llegó al Real Madrid en el verano de 2024, tras finalizar su contrato con el París Saint-Germain, y estrenó su cuenta goleadora con el equipo marcando en la Supercopa de Europa ante el Atalanta.

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El francés firmó un gran arranque en su primera temporada en el conjunto merengue, con 44 goles en 59 partidos en todas las competiciones, y se hizo con la Bota de Oro europea. Después mantuvo su elevado promedio goleador en la siguiente campaña, con 42 tantos.

En abril de 2026, Mbappé alcanzó los 100 goles con la camiseta del Real Madrid en 116 partidos, y ha seguido engordando su cuenta goleadora en la presente temporada, confirmando su condición de uno de los mejores goleadores del fútbol europeo.

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Kylian Mbappé marcó el gol que recortaba distancias ante el Deportivo Alavés, en el partido que terminó con derrota del Real Madrid (2-1) este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la 14.ª jornada de LaLiga.

El gol de Mbappé llegó con un potente disparo desde dentro del área, a pase de Jude Bellingham.

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Toni Martínez había abierto el marcador para el Alavés en el minuto 22, aprovechando un error defensivo de Dean Huijsen, que falló en el pase atrás al portero Thibaut Courtois.

El otro defensor merengue, Ibrahima Konaté, intentó despejar el disparo de Martínez, pero el balón rebotó en él y rebasó la línea de gol antes de que pudiera alejarlo.

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Mariano Díaz terminó de enviar el balón a la red tras el despeje de Konaté y pidió perdón a la afición de su exequipo, el Real Madrid, aunque el gol acabó concediéndose finalmente a Martínez.

El Deportivo Alavés amplió su ventaja sobre el Real Madrid, que ejercía de local, con el segundo gol, obra de Ángel Pérez en el minuto 61 del encuentro.

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El tanto llegó tras una asistencia de Mariano Díaz que Pérez aprovechó para regatear al portero Thibaut Courtois antes de rematar a la red ante el defensor Dean Huijsen, que volvió a tener parte de responsabilidad en un gol de los visitantes.

