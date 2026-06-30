Las lesiones vuelven a afectar a Brasil antes de los octavos de final del Mundial

La selección brasileña sufrió un nuevo revés: los exámenes confirmaron que el centrocampista Lucas Paquetá tiene una lesión en el muslo que lo margina del próximo partido de octavos de final del Mundial, y se une así a la lista de lesionados de la «Seleção».

El jugador salió del campo al inicio del segundo tiempo en el partido de ayer contra Japón, que Brasil ganó 2-1. Endrick lo reemplazó, y luego Paquetá apareció en el banquillo cojeando y con una bota ortopédica.

Este martes se sometió a una resonancia magnética en Nueva York, y la Federación Brasileña confirmó un desgarro muscular que lo mantendrá de baja al menos hasta después del próximo partido, según «L'Équipe».

La CBF emitió un comunicado en el que informó que Paquetá seguirá un tratamiento intensivo para regresar cuanto antes.

Su baja confirma que no estará en los octavos de final del domingo en el estadio MetLife de East Rutherford, donde Brasil se medirá al ganador de Noruega o Costa de Marfil.

Es la segunda lesión en los isquiotibiales que sufre la «Seleção» en este Mundial, tras la de Raphinha.