Las Leonas Naranjas están de luto: Francia consigue el pase al Mundial

Las Leonas Naranjas vencieron 3-1 a Polonia el martes en el último partido de clasificación para el Mundial. Sin embargo, el triunfo no bastó para arrebatar el primer puesto del Grupo B a Francia, que derrotó 1-0 a Irlanda y se clasificó para el Mundial de 2027 en Brasil.

Holanda dominó desde el inicio y abrió el marcador a mitad de la primera parte: Wieke Kaptein cabeceó al poste un centro desde la izquierda. Poco después, otra cabezazo de la centrocampista del Chelsea se marchó desviado.

Polonia reaccionó y generó peligro, pero los Países Bajos mantuvieron la ventaja al descanso. En el otro partido, Francia marcó ante Irlanda y se aseguró el pase al Mundial.

A la hora de juego llegó el segundo: Romée Leuchter anticipó a su marca tras un centro desde la derecha y definió de volea. Un gol clave, pues Polonia no bajaba los brazos.

El 3-0 llegó cuando Liz Rijsbergen se plantó sola ante la portera y definió con calma al ángulo izquierdo. Polonia marcó el 3-1 por penal de Ewelina Kamczyk, pero no peligró la victoria naranja.

Holanda cumplió y sumó tres puntos, pero la victoria de Francia 1-0 sobre Irlanda, pese a su expulsión, le privó del primer puesto. El equipo de Arjan Veurink será segundo y buscará el pase en los play-offs.

Todos los equipos de la División A que no ganen su grupo podrán disputar las eliminatorias. Estas constan de dos rondas. La Ronda 1 se divide en dos caminos: en el Camino 1, los segundos y terceros de la División A jugarán contra los primeros y los mejores segundos de la División C, con ida y vuelta.

En la Ruta 2, los cuartos de División A y los líderes de División B se miden a los segundos y terceros de esa misma división. En la Ronda 2 se definirá qué selecciones, además de los ganadores de grupo de División A, avanzan a la fase final. Los ganadores de la Ronda 1 se medirán a los de la Ronda 2. Siete equipos se clasificarán para el Mundial y uno más disputará los play-offs intercontinentales.