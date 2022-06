Las intenciones de 'Despierta Atleti': "La paz social se consigue dando voz a la afición"

La plataforma, apoyada por más de 150 peñas, busca potenciar, recuperar y conservar los símbolos y valores del Atlético de Madrid

Hace unos días nació la plataforma 'Despierta Atleti', con el objetivo de lograr que el club trate de escuchar más las demandas de la afición. La plataforma, hasta la fecha, la integran más de 150 peñas del Atlético de Madrid y diferentes colectivos de hinchas rojiblancos. Se creó con el objetivo de potenciar, recuperar y conservar los símbolos y valores históricos del club colchonero. GOAL se ha puesto en contacto con Sergio Estévez, portavoz de la plataforma, para conocer, de primera mano, las intenciones de 'Despierta Atleti' y sus demandas hacia el club, que ya se reunió con diferentes colectivos atléticos.

¿Por qué nace la plataforma, qué pretende y qué objetivos tiene?

La Plataforma se gestó como respuesta al descontento palpable de multitud de aficionados en estos últimos cinco años ante los continuos cambios en los símbolos del Atleti. Queremos ser tratados como socios y no como meros consumidores, por eso buscamos ser escuchados. Lo dicho no es algo minoritario, pues en escaso tiempo se han sumado a esta Plataforma más de 160 peñas y colectivos. Los objetivos trazados se centran en la vuelta del escudo, el respeto a las rayas verticales en la primera equipación y la modificación de los criterios, así como denominación, del actual Paseo de Leyendas. Desde la unidad reivindicamos la esencia del Club y propugnamos la votación entre los socios como vía idónea para la toma de decisiones.

¿Cómo fue la toma de contacto y el diálogo con el club?

Podemos considerar la reunión como cordial y constructiva. La Dirección del club presente destacó por su transparencia y se comprometió a tomar medidas en busca de lo que ellos definieron como paz social.

¿Es posible hacer una comisión para proteger los símbolos del Atleti?

Es posible y es necesaria. No somos los únicos en pensarlo, pues fue la misma Dirección del Club Atlético de Madrid S.A.D. la que ofreció su creación en la reunión. El ofrecimiento pensamos que no es casual, sino un medio establecido para un fin concreto: dar voz a la afición dentro del Club. Si el ofrecimiento se realiza es porque se asume que la política llevada a cabo estos últimos años genera descontento en tu masa social, ante lo cual se buscan soluciones. Celebramos dicha reflexión. Aseguramos que el debate de la comisión irá encaminado a no perder más símbolos y a poder recuperar los ya perdidos.

¿Por qué la nueva camiseta no gusta y cómo se podría tener voz y voto en el futuro?

Somos un club diferente, con una identidad muy marcada que es expresada colectivamente por la hinchada a través de sus símbolos. Lo que nos une a los atléticos es justamente lo que nos hace especiales. Si el sentimiento de pertenencia se pierde, lo genuino se acabará diluyendo. Consideramos que el Atleti debe mirar al futuro sin perder un ápice de su esencia, por ello, la camiseta la consideramos la gota que colma el vaso. La nueva elástica es otra ruptura más con los símbolos del club. La relativización de absolutamente todo lo que te representa lleva a un razonable descontento. Consideramos que se puede crecer internacionalmente sin modificar paulatinamente lo que fuimos y somos.

¿Se hará un referéndum para votar si se quiere seguir con el logo o se quiere cambiar al escudo original?

Hay que ir paso a paso. Primeramente, nos mantenemos a la espera de que el Atlético de Madrid constituya la comisión. Una vez creada esa comisión, se generará un debate con el objetivo indiscutible de poder llegar a ese referéndum y que sean los socios los que decidan si se identifican con el escudo vigente oficialmente hasta el 2017, o si en cambio prefieren el logotipo actual.

¿Cómo quiere la plataforma que se gestione el tema del 'Paseo de Las Leyendas'?

En primer lugar, como ya ha anunciado el club en la carta que mando a los socios justo el día posterior a la reunión, el cambio de nombre. Que pase de “paseo de las leyendas” por “paseo de centenarios”. También plantear la creación de un rincón de leyendas no centenarias para jugadores que la afición siente como tales y asimismo tener potestad para vetar placas de exjugadores que con sus comportamientos no honren y respeten al Club Atlético de Madrid, ni a su historia, ni a su afición.

¿Qué nuevas acciones tenéis previstas?

Si hay algo que nos llena de orgullo tras estos aproximados quince días de movimiento, es la gran cohesión existente entre los firmantes, por eso tendemos la mano a todos los colectivos y peñas que todavía no se han adherido.

Queremos generar debate y que todos sean participes de un cambio real. Dicho esto, en principio mantenemos la confianza de que el club cumpla con los compromisos adquiridos en la reunión, ya que repitieron por activa y por pasiva que querían paz social. Nosotros también, claro está, de hecho esta Plataforma nace con dicho fin. Consideramos que la paz social se consigue dando voz a tu afición.

¿Qué reacción esperáis del club?

El cumplimiento de los compromisos adquiridos verbalmente en la reunión que quiso establecer con los representantes de colectivos y peñas el día 16 de junio.