Las inclemencias meteorológicas afectan a Francia e Irak: el inicio de la segunda parte del partido del Mundial podría retrasarse varias horas

La segunda parte del partido del Mundial entre Francia e Irak ha sido aplazada por una tormenta en Filadelfia. Aún no hay hora de reanudación.

Ya antes del partido se preveía tormenta; algunos medios franceses anticiparon un retraso en el inicio, aunque finalmente comenzó a las 23:00, hora de los Países Bajos. Sin embargo, el final del encuentro no será a la hora prevista. El tiempo empeoró en los últimos minutos de la primera parte.

Al principio el clima fue soportable, pero luego llegaron truenos y relámpagos. En el descanso aparecieron avisos en las pantallas LED del Philadelphia Stadium. «Se aproxima una fuerte tormenta. Abandonen la zona al aire libre del estadio y busquen refugio en el interior, siguiendo las indicaciones del personal», se leyó antes de que las gradas se vaciaran.

Según las normas locales, al detectarse relámpagos dentro de un radio de trece kilómetros, se suspende el juego por lo menos treinta minutos. Por eso se aplazó el inicio del segundo tiempo.

Por ahora se desconoce cuánto deberán esperar Francia e Irak para la reanudación, pues cada nuevo destello reinicia el reloj.

No hay límite de espera, así que el partido podría demorarse horas; sin embargo, los árbitros estiman reiniciar sobre la 01:00. En el Mundial de clubes pasado, Benfica y Auckland City sufrieron un retraso superior a dos horas por una tormenta en Orlando.

Francia se retiró a los vestuarios con ventaja 1-0.



