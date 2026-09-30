Las imágenes de Pep Guardiola de 2019 se vuelven de repente completamente virales: «Oh, Dios mío...»

Han resurgido en Twitter unas imágenes antiguas de Pep Guardiola durante una rueda de prensa en 2019. En ellas, el exentrenador del Manchester City es preguntado por Rob Harris, de Sky Sports, sobre si alguna vez ha recibido pagos indirectos desde Abu Dhabi, de donde proceden los propietarios del Manchester City.

En 2019, los periodistas de investigación alemanes de Der Spiegel descubrieron que Roberto Mancini, durante su etapa como entrenador del Manchester City, ganaba un salario de un millón y medio de libras al año por dar «consejos» a un club de Abu Dhabi.

Por cierto, Der Spiegel también fue el medio que descubrió prácticamente todas las irregularidades en el Manchester City. Sus publicaciones pusieron en marcha el caso de la UEFA y más tarde también la investigación de la Premier League.

En ese contexto, Harris también decidió preguntar a Guardiola si él también cobraba de otras entidades, como Mancini cobraba de un club de Abu Dhabi.

La respuesta de Guardiola se está haciendo viral ahora, dadas las recientes novedades. «¿Sabes qué tipo de pregunta me estás haciendo ahora mismo? Me estás preguntando seriamente si recibo dinero de otra entidad. Sinceramente, ¿crees que merezco esta pregunta?»

«No sé lo que pasó con Roberto (Mancini, ndr.). ¿De verdad me estás acusando de eso? ¿Justo después de ganar el triplete? Esto es de verdad... Guau. Oh, Dios mío», concluyó Guardiola.

El fragmento se está haciendo viral actualmente en las redes sociales. Muchos usuarios ven en el lenguaje corporal de Guardiola que «seguro que es culpable». Otros se preguntan por qué no pudo simplemente responder «no».



