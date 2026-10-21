Un informe periodístico español reveló el secreto detrás de los silbidos que persiguieron a Marc Cucurella, jugador del Real Madrid, en el partido de su equipo esta noche contra el Leipzig, en la Liga de Campeones de Europa.

El conjunto blanco logró una cómoda victoria ante su invitado, el Leipzig, por cuatro goles a uno, en un partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu la noche de este miércoles, dentro de la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Según el diario "Marca", la confusión reinó en el estadio Santiago Bernabéu tras la entrada de Marc Cucurella en sustitución de Carreras en el minuto 70 del partido.

Cada vez que el lateral izquierdo tocaba el balón, surgían silbidos repentinos en las gradas, y lo que parecía un suceso absurdo y difícil de entender en el estadio del Real Madrid, en realidad escondía una verdad extraña y un profundo descontento.

El plan de seguridad del Real Madrid preveía la presencia de unos dos mil aficionados alemanes en el fondo norte superior, pero la realidad en las gradas reveló un escenario completamente distinto.

Aprovechando el mercado no oficial de entradas y otros canales, cientos de aficionados alemanes lograron colarse discretamente por todo el estadio, mezclados con la afición del Real Madrid.

Su presencia dispersa creó la extraña sensación de que los silbidos no provenían de un único punto, sino que resonaban con fuerza desde cada rincón del estadio Santiago Bernabéu.

Muchos creyeron que era la afición del Real Madrid la que silbaba a Cucurella, pero tras conocerse esa información quedó claro que la fuente eran los seguidores del Leipzig.

Así, los aficionados alemanes no olvidaron lo que ocurrió en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, ni lo perdonaron. En la agónica prórroga, un disparo de Musiala impactó en la mano de Cucurella.

Ni el árbitro ni el videoarbitraje (VAR) señalaron penalti, y España se clasificó para las semifinales. Para colmo, la propia Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) reconoció oficialmente meses después que aquella acción merecía penalti.

Aunque el ruido provocado por los infiltrados sorprendió al estadio en los primeros minutos por lo insólito de la situación, la paciencia de la afición del Real Madrid se agotó rápidamente.

Y tras darse cuenta el resto del público del Bernabéu de la extraña trampa en la que había caído Cucurella, se volcaron con su jugador, tratando de rebajar la hostilidad del ambiente con aplausos cada vez que tocaba el balón.