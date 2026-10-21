¡Las grandes dudas no cambian nada! El Bayern de Múnich parece no ver alternativa a Jonas Urbig

Según informa Sport Bild, la dirección deportiva encabezada por Max Eberl no ve actualmente, ni siquiera entre los mejores porteros de Europa, a nadie que tenga garantizado hacerlo mejor que Urbig. El guardameta de 23 años ha correspondido hasta ahora a esa confianza con buenas actuaciones. También convenció en sus dos apariciones con la selección alemana y ante Jürgen Klopp, y en ambas mantuvo la portería a cero.

Sin embargo, las dudas sobre Urbig siguen apareciendo. Los expertos, en particular, advierten sobre la magnitud del paso que le espera. Entre ellos figuran las leyendas de la portería del club muniqués Sepp Maier y Oliver Kann. La cuestión de fondo es esta: ¿está ya el exjugador del Colonia preparado para ser el único número uno sin la ayuda de Neuer, que entretanto se ha convertido en alguien muy cercano a él, o podría acabar siendo víctima de las expectativas generadas en torno a su figura?

En declaraciones a Sport Bild, Didi Hamann también expresó esas dudas. «Lo que Urbig hace bien es transmitir tranquilidad. Pero para él es muy distinto jugar 15 partidos que ser el portero titular en Múnich. Ahora no tiene nada que perder», explicó, antes de subrayar: «Creo que puede hacerlo, pero estoy lejos de afirmar que será con seguridad el número uno en Múnich durante los próximos cinco años. Hace falta algo más. Yo sería un poco prudente».

¿Cuál es el plan con Jonas Urbig? El presidente del Bayern, Herbert Hainer, habla claro

El Bayern, sin embargo, no quiere saber nada del debate, que se prolonga ya desde hace varias semanas. «Jonas Urbig llegó a nosotros como un portero muy joven procedente de la segunda división (con 21 años, en enero de 2025, desde el 1. FC Colonia; nota de la redacción) y, desde entonces, se ha posicionado como futuro número uno del FC Bayern y ya ha disputado sus primeros partidos internacionales», señala el informe, que cita al presidente Herbert Hainer. El dirigente, de 72 años, dejó claro: «La tarea de encontrar un sucesor para un portero elegido varias veces el mejor del mundo es inmensa, y se ha llevado y se sigue llevando a cabo muy bien. También hay que reconocerle a nuestra dirección deportiva un gran mérito en esta evolución».

Próximos partidos FCB Liga de Campeones 15:00 ARS Ver

Hainer no tiene dudas de que Urbig seguirá los pasos de Neuer. «Tiene exactamente la combinación que se necesita en el FC Bayern: talento, personalidad y ganas de seguir aprendiendo cada día. Jonas Urbig ya transmite una tranquilidad y una seguridad considerables, y también ha demostrado su valía en partidos importantes. Todos confiamos mucho en él de cara al futuro», añadió.

Además de las dudas sobre Urbig, recientemente habían ganado fuerza las voces que reclamaban más minutos para el portero. El detonante fue un error de Neuer en el 2-2 en Augsburgo, poco después del pitido inicial, que dio lugar al gol más rápido de la historia de la Bundesliga. Con un 69 % de disparos detenidos, Urbig presenta sobre el papel un mejor balance que Neuer desde el verano de 2025 (65 %). No obstante, un relevo esta temporada no está sobre la mesa en la Säbener Straße.

El plan sigue siendo que ambos porteros se alternen. Así lo dio a entender de nuevo hace unos días el entrenador Vincent Kompany, que incluso calificó el debate de «bueno para nosotros» y volvió a dejar clara su postura favorable a Urbig. El Bayern cuenta con una «buena situación» en la portería que «muchos desearían tener».

IMAGO

¿Se retirará Manuel Neuer? Así podría quedar la portería del FC Bayern

En lo que va de temporada, Urbig ya ha defendido cuatro veces la portería del Bayern, la última en ausencia de Neuer, en la contundente victoria por 6-1 ante Manuel Neuer. En la Liga de Campeones contra el Arsenal, el veterano debería volver a situarse bajo palos. Todo apunta a que esta será la última temporada del jugador de 40 años, que en las últimas semanas y meses ya ha insinuado varias veces su retirada. No obstante, aún no ha tomado una decisión definitiva. Sven Ulreich también se acerca a la retirada.

Para ese escenario, el FC Bayern ya estaría buscando un sustituto experimentado para Urbig. Entre los nombres que suenan están Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) y Bernd Leno (Fulham FC). Además, Sky informó recientemente del interés por Fabian Bredlow, del VfB Stuttgart, quien incluso habría sido ofrecido al Bayern. El canterano Leonard Prescott podría pasar a ser el número tres.