Las gradas de Kooora: la afición del Al-Ahly hace temblar "X" para exigir la salida de Posecki

La afición del Al-Ahli saudí hizo temblar la red social "X" para exigir a la directiva del club la destitución del neerlandés Marino Pusic, director técnico del primer equipo, antes del esperado clásico contra el rival de siempre, el Al-Nassr.

El Al-Ahli recibirá al Al-Nassr el próximo 20 de noviembre en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en un partido aplazado de la novena jornada de la Roshn Saudi League.

Diez días antes del encuentro, la afición del Al-Ahli lanzó el hashtag "La salida de Pusic es nuestra exigencia", con el fin de reclamar a la directiva del Al-Ahli la destitución del técnico neerlandés lo antes posible.

Pusic ha sido blanco de duras críticas desde su llegada al estadio Al-Inmaa, especialmente tras la abultada derrota que sufrió el conjunto ante el Al-Shabab por 6-1, en la duodécima jornada de la Roshn Saudi League.

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Pusic llegó al banquillo del Al-Ahli el pasado mes de agosto, cuando asumió el cargo en sustitución del alemán Matthias Jaissle, quien se marchó de forma repentina para dirigir al Newcastle United.

Desde que dirige al equipo de Yeda, Pusic ha disputado 18 partidos, en los que ha logrado 11 victorias, dos empates y ha cosechado la derrota en 5 ocasiones.

Un aficionado del Al-Ahli llamado Abdulrahman escribió: "No creo que haya ningún aficionado del Al-Ahli en el mundo que discrepe sobre la salida de Pusic; su permanencia hasta ahora es el mayor signo de interrogación".

Por su parte, Abdulhamid Al-Omari escribió: "Después de echar al anterior entrenador del Al-Ahli, Jaissle, lo cual fue la peor decisión histórica que derivó en su dimisión, se contrató al peor entrenador para dirigir al Al-Ahli, campeón de dos élites, Pusic".

Y añadió: "Te pregunto ahora, ¿hay alguien peor que este entrenador tras sus resultados con el Al-Ahli? ¿Es acertada la decisión de apartarlo? ¿A quién se propone como sustituto para el Al-Ahli?".

Mientras tanto, Basel escribió: "Por el bien del club Al-Ahli y del fútbol saudí, el campeón de dos élites merece lo mejor, y la permanencia de Pusic no es más que una pérdida de tiempo y la destrucción de lo que queda de la temporada".

En cuanto a Waleed, escribió: "La afición del Al-Ahli rechaza al entrenador, los jugadores del Al-Ahli rechazan al entrenador, todos los programas están asombrados por la continuidad del entrenador, periodistas exigen la expulsión del entrenador, diarios critican el estilo del entrenador".

Y concluyó: "Solo la directiva del Al-Ahli está conforme con el desastre y el fracaso del entrenador, y le ha entregado plenos poderes hasta ahora. Salven al Al-Ahli de los irresponsables".