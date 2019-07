Las fotos que le dan la razón a Osorio sobre el estadio Jaraguay

La imágenes publicadas en redes sociales evidencian el mal estado del camerino que tuvo Nacional en el escenario de Montería.

Juan Carlos Osorio sigue siendo uno de los nombres más mencionados en el ambiente futbolístico del país en los últimos días. Tras su regreso al para su segunda etapa como director técnico, Osorio con sus actuaciones y declaraciones no ha dejado de ser un foco de atención constante.

Al tema de la sanción impuesta por la Dimayor tras su expulsión en el partido ante Santa Fe por la Copa Águila, se sumó la queja del timonel por el estado del camerino que le correspondió al equipo en el estadio Jaraguay de Montería, el pasado sábado en su visita a Jaguares.

"Disfrutamos mucho venir a competir acá. Sin faltarle al respeto a nadie, pero viendo el vestuario, todo lo que ofrece y lo que le hace falta, volvimos a nuestras raíces. Nos aterrizaron y aterrizamos: estamos en el fútbol profesional colombiano", inició el ex- en su conferencia de prensa.

"Estamos extremadamente orgullosos del desempeño de nuestro equipo. Un club que lo tiene casi todo en el día a día, venir acá y realmente mostrar la humildad. Remangarse las mangas de la camisa y disputar de igual a igual ante un gran rival como lo fue Jaguares", agregó en su análisis del juego.

Luego, fue más allá con el estado del camerino, declaración que levantó la crítica por parte de un sector de la prensa y algunos aficionados: "Voy a ser muy prudente y no quiero herir ninguna susceptibilidad. Ya sabemos nuestro maravilloso país de la doble moral y de todo lo que se dice. El venir acá, el ver los camerinos, el estado de los vestuarios nos aterrizó. Me encanta que los jugadores nuestros sepan que esa es la realidad nuestra, que no es ir a jugar a las grandes canchas sino que hay otras canchas a las que hay que venir y hacer la tarea. Y la tarea es que no hay agua fría, que hay cucarachas en el vestidor, que no hay agua normal. Eso es lo que yo creo que el fútbol colombiano tiene que mejorar. Aquí les duele que uno les diga las cosas, pero me parece que es así. En la medida que queramos tener una mejor liga, más competitiva, tenemos que tener unos escenarios extraordinarios para nuestros extraordinarios jugadores que tenemos".

Pese al revuelo generado, Osorio tenía razón en su malestar, tras conocerse algunas fotos que evidenciaron las irregularidades del escenario. Gente, Pasión y Fútbol publicó algunas imágenes del camerino, haciendo un llamado a la reflexión de los clubes para que los estadios tengan mejores condiciones.

El camerino de @nacionaloficial en Montería. Hay de qué quejarse o no?. Deberían hacerlo los clubes mismos. Reflexionar y ver que esto no se puede presentar en un escenario de fútbol PROFESIONAL pic.twitter.com/My0dIlAlYp — Gente, Pasión y Fútbol (@gpyfutbol) July 30, 2019

Las imágenes son contundentes, mostrando el estado precario de las instalaciones sanitarias y duchas destruidas, así como la presencia de cucarachas.