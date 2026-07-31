El Al Nassr está cerca de completar por completo su plantilla, en el marco de sus continuos preparativos para el inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

El Al Nassr había disputado su concentración en el extranjero, que comenzó en la capital portuguesa, Lisboa, el pasado 19 de julio, con la participación de todos los jugadores, a excepción de un cuarteto: los portugueses Cristiano Ronaldo y João Félix, el senegalés Sadio Mané y Abdulelah Al Amri.

El periodista saudí Rtiban Al Dosari afirmó que Félix y Mané se incorporarán a la concentración del Al Nassr en Lisboa la tarde de este viernes, siguiendo los pasos de Abdulelah Al Amri, que llegó a la concentración la tarde del pasado miércoles.

De esta manera, la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo sigue siendo el único ausente de la concentración del Al Nassr hasta el momento, pese a que su participación con la selección de Portugal en el Mundial 2026 finalizó el pasado 6 de julio.

Se espera que Ronaldo se una a la concentración del Al Nassr en las últimas horas, con el fin de incorporarse a la última fase de la preparación para la nueva temporada.

Cabe recordar que el Al Nassr iniciará la nueva temporada dentro de unas dos semanas, concretamente el próximo 15 de agosto, cuando se enfrente al Al Fateh en la primera jornada de la Liga Roshn.

El "Al Alami" busca conservar el título que conquistó la temporada pasada, tras una ausencia que se prolongó durante 7 años completos, además de coronarse con el título de la Liga de Campeones de Asia de la Élite por primera vez en su historia.