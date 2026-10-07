Las figuras destacadas expresan su preocupación por la participación del Manchester City: la UEFA parece impotente

Figuras destacadas del mundo del fútbol están preocupadas por el hecho de que el Manchester City podría disputar la próxima temporada la Champions League, escribe la BBC. Las personas anónimas en cuestión sostienen que no considerarían apropiado que el club, que se enfrenta a una sanción enorme, pueda ganar millones con ese torneo o con cualquier otra competición europea.

A finales de septiembre salió a la luz la noticia de que la Premier League ha declarado al City culpable de haber infringido nada menos que 114 de los 115 cargos. Entre 2009 y 2018, el City ocultó el equivalente a cerca de mil millones de euros en ingresos mediante contratos ficticios con socios comerciales.

El City ha recurrido y sigue defendiendo su inocencia, aunque los medios británicos esperan que, en cualquier caso, se avecine una sanción severa. Aún no está claro cuál será exactamente ese castigo. Debido a la enorme magnitud de las infracciones, prácticamente no hay precedentes comparables.

El Everton recibió en 2023 una deducción de diez puntos porque, según las normas de la Premier League, había gastado aproximadamente veinte millones de euros más de lo permitido. El club de Liverpool recurrió y finalmente vio cómo la sanción quedaba casi reducida a la mitad, hasta una deducción de seis puntos.

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La BBC habló recientemente con varias figuras destacadas y escribe: "Predomina la sensación de que, si el City no gana el recurso y por ello recibe una sanción severa, no sería aceptable que pudiera competir con los grandes clubes europeos y disfrutar de las ventajas económicas asociadas".

Una fuente indica que la licencia del City es objeto de conversación en la UEFA, pero que se puede hacer poco porque los permisos se basan en información actual. Además, no se tienen en cuenta sanciones basadas en infracciones del pasado.

Si un club cumple los criterios mínimos de admisión, no se le puede denegar una licencia UEFA. Las condenas por amaño de partidos en los últimos diez años o un conflicto relacionado con la propiedad de varios clubes pueden ser motivos para que la UEFA retire una licencia, pero no se aplican al City.

La UEFA sí tiene la posibilidad de iniciar un procedimiento para comprobar si el City sigue cumpliendo los requisitos mínimos sobre la base de la próxima sanción en Inglaterra. Los escenarios serán debatidos próximamente por la directiva de la UEFA y el CFCB, la comisión financiera independiente de la UEFA que supervisa si los clubes cumplen las normas del Fair Play Financiero.

Aun así, parece que ni siquiera una investigación de ese tipo podría impedir que el City participe en una competición europea. En 2020, la UEFA ya impuso al City una suspensión de dos años por "infracciones graves" de las normas del FFP entre 2012 y 2016. Sin embargo, el TAS levantó la sanción porque, según las normas de la UEFA, las infracciones habían prescrito.

"Las licencias se conceden sobre la base del rendimiento financiero actual, así que los motivos para denegar una no están claros", cuenta una fuente a la BBC. Si se rechaza el recurso del City, el club podría enfrentarse a una deducción de puntos, prohibiciones para fichar e incluso el descenso.

Todo el proceso contra el City lleva años en marcha, por lo que es muy posible que la petición de sanción no se conozca hasta después de que termine la presente temporada. La audiencia en la que se determinará la magnitud del castigo para el City aún tiene que ser programada. Así, puede ocurrir que el City juegue la próxima temporada en la Championship y en la Champions League, si se clasifica esta temporada para ella.

Incluso si el City recibe ya esta temporada una sanción de puntos y por ello no puede clasificarse para el fútbol europeo a través de la tabla, aún podría conseguir un billete europeo ganando la Carabao Cup (Conference League) o la FA Cup (Europa League). Y también esa posibilidad es considerada injusta por los influyentes entrevistados.



