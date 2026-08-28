Las exhibiciones de Erling Haaland y Rayan Cherki dan al Manchester City una convincente victoria

El Manchester City logró este viernes una convincente victoria en la Premier League. Gracias a dos goles de Erling Braut Haaland y Rayan Cherki, se deshizo del Crystal Palace por 1-4. El City ha arrancado de manera excelente, con seis puntos en dos partidos. El Palace es, por ahora, colista sin puntos.

El City, donde Ayyoub Bouaddi debutó a diez minutos del final, se adelantó en Selhurst Park después de algo más de un cuarto de hora de juego. Antoine Semenyo puso un centro exquisito a la cabeza de Haaland, que superó por arriba al portero Dean Henderson para marcar el 0-1.

El Palace no generó demasiado en ataque durante la primera parte, aunque Jørgen Stand Larsen sí tuvo el empate en la cabeza. A diferencia de su ilustre compatriota al otro lado, el exjugador del Groningen cabeceó fuera.

Poco menos de diez minutos después del descanso, el City dobló su ventaja. Phil Foden recuperó el balón en una zona peligrosa y se la dio a Cherki, que se abrió paso entre varios defensores y empujó suavemente la pelota al fondo de la red: 0-2.

Sin embargo, el Palace no quiso rendirse y unos minutos después volvió por completo al partido. Yeremy Pino provocó una falta y la colocó de maravilla dentro tras golpear en el larguero y en la espalda de Gianluigi Donnarumma: 1-2.

De todos modos, ni el City ni Donnarumma tuvieron que lamentarse durante mucho tiempo. El Palace cometió el error de concederle espacio a Cherki en la frontal y él lo aprovechó al máximo. Su disparo entró con belleza tras desviarse en la pierna de Chris Richards: 1-3.

En la recta final, el City amplió aún más la ventaja. La organización del Palace hizo aguas por momentos y Foden volvió a aprovecharlo. El regateador se acercó a la portería y se la cedió a Haaland, que fusiló a la red por el primer palo para el 1-4.