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Harry Kane y la estrella Michael Olise se lesionaron en el empate 1-1 ante el 1. FC Köln y no pudieron continuar. El diagnóstico de Kane es desolador.

Tras algo más de un cuarto de hora del empate ante el Colonia , el capitán de la selección inglesa quedó tendido en el césped después de un duelo con Joël Schmied. El jugador del Colonia le había golpeado el tobillo por detrás dentro de su propia área, aunque también tocó el balón.

Kane intentó seguir jugando unos minutos más pese a cojear, pero finalmente tuvo que abandonar el campo. Tom Bischof entró en su lugar.

Ya se conoce el diagnóstico de Harry Kane: ¿cuánto tiempo estará de baja?

«Harry tiene una rotura de la sindesmosis», dijo el director deportivo Max Eberl al ser preguntado por la lesión. «La noche ha sido muy mala, esto nos afecta muchísimo», añadió. Cuando le preguntaron cuánto tiempo estaría de baja el ganador del Balón de Oro, Eberl respondió escuetamente: «Como Isi». Es decir, como Ismael Saibari, que también se rompió el ligamento de la sindesmosis antes del parón de selecciones y para quien se pronosticó una baja de tres a cuatro meses. Eso significa que el gran goleador y asistente del Bayern probablemente se perderá incluso parte de la segunda vuelta.

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Michael Olise abandona el estadio con muletas

Durante la primera parte también se lesionó Olise tras un choque al disputar el balón con el defensa del Colonia Tom Krauß. El internacional francés pudo terminar la primera mitad, pero se quedó en el vestuario tras el descanso. Entró en su lugar el canterano Tim Binder. Olise salió de los pasillos interiores del Allianz Arena con muletas.

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Sin embargo, el primer diagnóstico es más alentador para el Bayern. «A Michael Olise se le ha diagnosticado una contusión en el antepié. El atacante francés recibirá tratamiento en los próximos días», comunicó el club más laureado del país por la noche. Aún no se sabe exactamente cuánto tiempo estará de baja el francés ni si podría llegar incluso al partido de Champions League contra el Lille entre semana.

Jamal Musiala reaparece, pero ¿puede alegrarse por ello?

Tras Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz y Alphonso Davies, Kane y Olise son los siguientes jugadores de ataque que no estarán disponibles para el Bayern por lesión. Luis Diaz, al menos, está cerca de regresar a la convocatoria.

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Jamal Musiala reapareció después de superar su lesión tras ocho semanas. Entró en el minuto 67 y estuvo cerca de marcar el 2-1. Sin embargo, un dirigente del Bayern volvió a poner en duda al jugador y su rendimiento. Esta vez fue Karl-Heinz Rummenigge, quien planteó sin rodeos conversaciones sobre el salario de Musiala si el regateador no volvía a ser el de antes . Poco a poco, esto empieza a parecer una campaña contra Musiala en el club bávaro.