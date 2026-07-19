Al-Ittihad saudí considera a dos estrellas del Al-Ahly y la selección egipcia para reforzar su mediocampo de cara a la nueva temporada.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», la dirección deportiva del Al-Ittihad los considera por su nivel técnico, pero no actuará hasta que el entrenador alemán Jens Wising defina sus necesidades.

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Marwan Attia (27 años) juega de centrocampista defensivo, ha disputado 250 partidos, marcado 4 goles y dado 11 asistencias. Tiene contrato con el «Gigante Rojo» hasta 2029 y fue convocado con Egipto para el Mundial.

Por su parte, Imam Ashour (28 años) presenta números ofensivos: 247 partidos, 53 goles y 37 asistencias, y su contrato con el Al-Ahly vence en 2028.

Ashour, exjugador del Zamalek, disputó los cinco partidos de Egipto en el Mundial 2026, que acabó con una dramática derrota 3-2 ante Argentina en el último suspiro.