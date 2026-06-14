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Portugal Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Las estrellas de Portugal decidieron rendir homenaje a Jota en el Mundial

D. Jota
World Cup
Portugal

Un gesto humanitario

La selección portuguesa usará muñequeras especiales en todos sus partidos del Mundial 2026 para recordar al fallecido delantero Diogo Jota.

Según el diario español «Marca», el primer ministro portugués, Luis Montenegro, entregó estas pulseras al equipo en una reunión previa al torneo.

El centrocampista Vitinha confirmó que el vestuario recibió el regalo con emoción y decidió, por unanimidad, llevarlas durante toda la competición.

El homenaje recuerda la trayectoria del delantero, que jugó 49 partidos y marcó 14 goles con Portugal antes de fallecer el año pasado en un accidente de tráfico en España.

Su repentina pérdida dejó una profunda huella en el grupo y se convirtió en motivación extra para un equipo que quiere honrarlo.

Portugal debutará en la fase final frente a la República Democrática del Congo, y los jugadores exhibirán en sus muñecas este símbolo de unidad y lealtad, marcando el inicio del camino de una de las candidatas al título.

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