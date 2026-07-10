Aunque Marruecos perdió 2-0 ante Francia en cuartos del Mundial, el portero Yassine Bono brilló al detener varios disparos clave de los “Gallos”. lo que le valió el reconocimiento unánime de las estrellas francesas, que aplaudieron su nivel y trayectoria con los Leones del Atlas.

Francia avanzó a semifinales del Mundial 2026 con un 2-0. a pesar del dominio francés, se toparon con un muro llamado Yassine Bounou, que mantuvo vivas las esperanzas de su equipo. Su acción más destacada fue detener un penalti de Kylian Mbappé en el minuto 25, seguido de varias paradas decisivas que lo convirtieron en la gran figura de Marruecos esa noche.

Tras el pitido final, varios jugadores franceses, entre ellos su excompañero en el Sevilla Jules Koundé, se acercaron a los micrófonos de «Hoppen Media» para felicitar al guardameta de 35 años. Koundé declaró, según recoge «Foot Mercato»: «Es un portero magnífico y, además, una gran persona, de verdad. Pasé tres temporadas con él en el Sevilla y era, sin duda, un portero de primer nivel».

Y añadió: «En cuanto a su carrera y todo lo que ha aportado al fútbol, digamos que saltó a la fama un poco tarde con el Sevilla, cuando tenía veintiocho años, pero lo que hizo por Marruecos fue grandioso y muy conmovedor. Es una leyenda y un gran portero, pero, sobre todo, recuerdo su lado humano; es una joya y una persona maravillosa, y le deseo siempre lo mejor».

Los elogios también llegaron de su colega Mike Maignan, quien destacó: «¿Su actuación de esta noche? No me sorprende. Es un portero de élite que siempre responde».

Y añadió: «Antes del partido sabíamos que no sería fácil y lo ha demostrado. Todo mi respeto; nos saludamos tras el encuentro y me quito el sombrero ante él».