Las esquirlas de la bomba Mbappé golpean las arcas del Merengue: la ira de China provoca cuantiosas pérdidas económicas al Real Madrid

Las pérdidas provocadas por la crisis en la que se vio envuelto el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, no se han detenido únicamente en el jugador, sino que se han extendido a otras partes.

Un vídeo difundido en el que aparece Mbappé bromeando sobre el fallecido líder chino Mao Zedong desató una amplia oleada de indignación en China, en medio de acusaciones de haber ofendido el sentimiento nacional y de haber sobrepasado los límites aceptables en el trato de las figuras históricas.

Mbappé presentó sus disculpas por lo ocurrido, al igual que Javier Tebas, presidente de LaLiga, pues la patronal también sufre importantes daños colaterales después de que la cadena china CCTV suspendiera la emisión de LaLiga y de los partidos en los que participa el delantero del Real Madrid.

Mbappé firmó un contrato histórico con el Real Madrid, conservando cerca del 80% de los ingresos por los derechos de su imagen.

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Según la revista Forbes, el delantero gana alrededor de 100 millones de euros al año, de los cuales 30 millones de euros proceden de contratos de patrocinio.

Varias empresas chinas, entre ellas el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, han anunciado el fin de sus acuerdos comerciales con el jugador del Real Madrid, por lo que es probable que el club pierda su parte de los beneficios.

Aun así, la crisis en curso, a la espera de que se evalúe el impacto completo de las disculpas de Kylian, también perjudica al Real Madrid en su mercado local en China. El porcentaje de ventas de productos internacionales del club en China oscila entre el 10 y el 15%, y la camiseta de Kylian es el producto más vendido.

Se han lanzado campañas en los principales foros de fútbol chinos, como Dongqiudi, que rechazan abiertamente la compra de los productos oficiales de Mbappé.

La plataforma china RedNote también ha empezado a eliminar el contenido relacionado con el delantero del Real Madrid, con quien mantenía acuerdos de colaboración y campañas publicitarias.

También es difícil calcular el impacto de estas campañas sobre los consumidores chinos, al igual que en España, donde los consumidores también acuden al estadio Santiago Bernabéu para comprar la camiseta del delantero.

La suspensión de la emisión de los partidos de LaLiga por parte de la principal cadena de televisión estatal afecta también al Real Madrid. Los ingresos de LaLiga disminuirán, lo que supone una reducción de las partidas destinadas a los clubes de Primera y Segunda División.

Además, los ingresos de cada club dependen de su índice de audiencia, y el Real Madrid superó al Barcelona en ingresos la temporada pasada.

LaLiga repartió 1.432 millones de euros, y el Real Madrid había recibido alrededor de 160 millones de euros de esa cantidad, una cifra que ahora descenderá de forma notable.