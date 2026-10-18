Las entradas para el evento en el que participará el argentino Lionel Messi en la ciudad española de Oviedo el próximo jueves se agotaron en apenas 13 minutos, después de que el número de personas en espera a través de la cola virtual superara las 16.000, en una escena que refleja la magnitud del interés por ver al astro del Inter Miami.

La Fundación Princesa de Asturias puso a disposición, a las diez de la mañana del domingo, 4.700 entradas gratuitas para asistir al acto, que forma parte de las actividades culturales que acompañan a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, antes de que todas las localidades se agotaran en un tiempo récord.

Según lo publicado este domingo por el diario Marca, el pico de conexiones para solicitar entradas alcanzó las 16.200 personas de forma simultánea a través de la página web de la fundación.

Messi tiene previsto participar el jueves en un acto dirigido a niños y jóvenes en el Palacio de los Deportes de la capital asturiana, un día antes de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

El galardón fue concedido al astro argentino en reconocimiento a su excepcional trayectoria deportiva, además de su continua labor humanitaria para impulsar el acceso a la educación y a la atención sanitaria de los niños más necesitados.

Junto a los poseedores de las 4.700 entradas que lograron reservar su asiento el domingo, el evento contará con la presencia de 1.500 integrantes de la comunidad educativa que participaron en la actividad "El juego del número 10", dentro del programa cultural "Toma la palabra" que organiza la fundación.

Este acto se enmarca en una serie de actividades culturales que acompañan a los premios este año y que también han registrado una gran demanda: en pocos minutos se agotaron las entradas de los dos conciertos gratuitos que ofrecerá la cantante estadounidense Patti Smith en las ciudades de Gijón y Oviedo.

También se completó el aforo permitido para una actividad de observación nocturna en Oviedo, con la participación de la astronauta estadounidense Christina Koch, que hablará sobre los momentos más destacados de su carrera y las experiencias vividas durante sus misiones espaciales.