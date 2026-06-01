Las entradas más caras del Mundial 2026: Final, más de 30 000 dólares, Argentina y más

La Copa Mundial de la FIFA regresa a Norteamérica por primera vez desde EE. UU. '94.

A pesar de la escasa popularidad del fútbol en el país anfitrión, fue una de las Copas más exitosas de la historia, con récords de asistencia media y total. 32 años después, las entradas se agotan de nuevo.

Como era de esperar, la demanda de entradas será altísima a medida que se acerque el torneo, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá y comenzará el 11 de junio.

La alta demanda implica precios elevados, pero habrá diversas opciones de entradas, algunas de las más caras de la historia.

Clasificación: ¿Cuáles son las entradas más caras para el Mundial 2026 ahora mismo?

Según los anuncios de reventa, los precios oficiales de la FIFA y las tarifas más altas publicadas, estas son las entradas más caras del mercado.

Los precios pueden variar por demanda y política de precios dinámicos.

Clasificación Partido / Tipo de entrada Escenario Recinto Rango de precios oficial (valor nominal) Rango estimado en el mercado secundario N.º 1 Final del Mundial 2026 Final MetLife Stadium, East Rutherford 2 030–7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ N.º 2 Entradas para las semifinales Semifinales Estadio AT&T (Dallas) y Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 420–3.295 $ 1 500 $ – 9 500 $ N.º 3 México vs. Sudáfrica Fase de grupos Estadio Azteca, Ciudad de México 75–2.735 $ 1 522 $ – 5 500 $+ N.º 4 México vs. Corea del Sur Fase de grupos Estadio Akron, Guadalajara 75–2.735 $ 1.199 $ – 4.500 $+ N.º 5 Entradas para cuartos de final Cuartos de final Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City 275–1.775 $ 850 $ – 4 000 $ N.º 6 Estados Unidos vs. Paraguay Fase de grupos Estadio SoFi, Los Ángeles 75–2.735 $ 658 $ – 3.500 $+ N.º 7 República Checa vs México Fase de grupos Estadio Azteca, Ciudad de México 75–2.735 $ 600 $ – 3.200 $+ N.º 8 Escocia vs. Brasil Fase de grupos Hard Rock Stadium, Miami 60–620 $ 948–3 800 $+ N.º 9 Argentina vs. Austria Fase de grupos Estadio AT&T, Dallas 60 $ – 620 $ 699–3 200 $+ N.º 10 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina Fase de grupos BMO Field, Toronto 75–2.735 $ 452 $ – 2.800 $+

Nota: Los precios varían por fijación dinámica y demanda de reventa. Estos valores son de referencia al momento de escribir y pueden cambiar.

¿Cuáles son los equipos más caros de seguir en el Mundial de 2026?

Los precios medios de las entradas para los partidos del Mundial varían mucho actualmente de un equipo a otro.

La diferencia entre el más barato (Corea del Sur) y el más caro (Estados Unidos) se debe a varios factores, entre ellos la prima de la nación anfitriona, los precios basados en el mercado y la sede del partido.

Países anfitriones

Las entradas de Estados Unidos son las más caras del Mundial, y las de los otros dos anfitriones, México y Canadá, también son muy caras.

Además, el alza de las tarifas hoteleras en las sedes hace que los aficionados de estos países paguen considerablemente más.

En México, el fuerte incremento se explica por su amplia afición internacional y el tirón de El Tri en toda América.

Algunos partidos de la fase de grupos con entradas caras son:

Jueves 11 de junio: México vs. Sudáfrica (desde 3253 $), Estadio Azteca, Ciudad de México.

Viernes 12 de junio: Ganador de la repesca de la UEFA A vs. Canadá (desde 1.569 $), BMO Field (Toronto)

Viernes 12 de junio: Estados Unidos vs. Paraguay (desde 1.422 $), SoFi Stadium (Inglewood)

Jueves 18 de junio: México vs. Corea del Sur (desde 1.844 $), Estadio Akron (Guadalajara)

19/06: Estados Unidos-Australia (desde 1.095 $), Lumen Field (Seattle)

Miércoles 24 de junio: Ganador eliminatoria D de la UEFA vs. México (desde 1.305 $), Estadio Azteca (Ciudad de México)

Argentina

La FIFA usa precios dinámicos para el Mundial 2026, así que la demanda marca el coste de las entradas. Los equipos con más seguidores pagarán más, sea cual sea la sede.

Por eso, sin contar a los anfitriones, Argentina lidera la demanda de entradas. Siempre hay gran interés por ver a los campeones en acción.

La Copa América 2024, disputada en Estados Unidos, lo confirmó: multitudes acudieron a ver a Lionel Messi y compañía. Más de 80 000 personas llenaron el MetLife Stadium para la semifinal contra Canadá y más de 65 000 celebraron el título en el Hard Rock Stadium de Miami tras el 1-0 a Colombia.

La presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el Inter de Miami de la MLS, sumada a los amistosos disputados en Norteamérica en los últimos años, ha ampliado aún más la base de aficionados de Argentina en la región.

Los partidos de la fase de grupos de Argentina con entradas a precios elevados incluyen:

Lunes 22 de junio: Argentina vs. Austria (desde 1009 $), AT&T Stadium (Arlington)

Otros encuentros con entradas caras:

Miércoles 24 de junio: Escocia vs. Brasil (desde 1149 $), Hard Rock Stadium (Miami)

Viernes 26 de junio: Noruega vs. Francia (desde 951 $), Gillette Stadium (Foxborough)

Consulta la web oficial de la FIFA para comprobar la disponibilidad. En plataformas de reventa como StubHub hay entradas desde 162 $.

¿Cuáles son los precios de la Copa del Mundo de 2026?

Al comprar entradas, conviene estar preparado para una amplia variación de precios.

Con precios dinámicos, la FIFA fijó entradas desde 60 $ para la fase de grupos, pero la final puede superar los 6730 $. Es probable que los precios varíen según la fase de venta.

Fase Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial de la FIFA 2026?

La FIFA informó que, debido al precio dinámico, los boletos podrían alcanzar los 6.730 dólares.

No obstante, los precios pueden variar según la fase de venta, y para el partido en el MetLife Stadium se estiman entre 2.030 y 7.875 dólares.

Los precios de las entradas para la final de la Copa del Mundo de 2026 varían según la categoría de asiento de la siguiente manera:

Categoría 1: la más cara, en la grada inferior.

la más cara, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

En plataformas de reventa como StubHub, las entradas para la final arrancan en 7.291 dólares.

Cómo conseguir entradas para la Copa del Mundo de 2026

El lugar más fiable es la web oficial deventa de entradas de la FIFA.

Para ello, es necesario contar con un ID de FIFA registrado.

Tras las ventas iniciales, el Mercado de Reventa e Intercambio de la FIFA, única plataforma oficial para transferencias entre aficionados, ya está activo. La disponibilidad es irregular, por lo que se aconseja consultar el portal varias veces al día, ya que las entradas se publican en tiempo real.

Si necesitas entradas para fechas concretas o partidos muy demandados que ya no aparecen en el portal oficial, los sitios de reventa como StubHub ofrecen más flexibilidad, aunque a un precio mayor.

Utiliza siempre plataformas con garantía de compra.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para la Copa del Mundo de 2026?

Para revender o intercambiar tus entradas, usa el Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA, disponible desde octubre en FIFA.com/tickets.

El Mercado de Reventa está abierto a residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el Mercado de Intercambio es solo para residentes de México.

La disponibilidad es limitada y los boletos aparecen de forma esporádica, sobre todo cerca de las fechas de los partidos. Para conseguirlos, revisa la plataforma con frecuencia, actúa rápido y ten listos tus datos de pago.

Plataformas secundarias como StubHub también ofrecerán boletos.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos. Se jugarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, 48 selecciones competirán y tres países organizarán el torneo. Las sedes son:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, East Rutherford (Nueva Jersey), Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad para la Copa del Mundo de 2026

Disfruta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad que incluyen entradas premium, comida y bebida. Están disponibles en las tres naciones anfitrionas. Los paquetes disponibles son:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excluidos CAN, MEX y USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y los estadios que las albergarán: