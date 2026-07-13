Las entradas más baratas para el Mundial 2026: precios medios de reventa, final, Inglaterra vs. Argentina y más

La fase de grupos del Mundial 2026 en Norteamérica ya comenzó, con partidos intensos en Estados Unidos, Canadá y México.

La demanda de entradas ha sido histórica, especialmente para los choques estelares y los de las selecciones anfitrionas.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre entradas, incluyendo dónde encontrar las más baratas que aún quedan.

¿Cuánto cuestan ahora las entradas?

Según los anuncios de reventa, las primeras estimaciones de la FIFA y los precios más bajos disponibles, estas son las entradas más baratas que hay ahora mismo.

Los precios pueden variar por fijación dinámica y demanda.

Nota: Los precios fluctúan por dinámica de mercado y demanda de reventa. Estos valores, vigentes al cierre de esta edición, pueden cambiar conforme se acerque el torneo.

¿Cuáles son los precios de la Copa del Mundo de 2026?

Al comprar entradas para el Mundial, prepárate para precios muy variables.

La FIFA ya avisó que, con precios dinámicos, las entradas arrancan desde 60 $ para algunos partidos de la fase de grupos, pero pueden llegar a 6.730 $ en la final. Es probable que los precios cambien durante las distintas fases de venta.

Fase Rango de precios de las entradas Precios medios de reventa Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas) 60–620 dólares 150–850 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares 400 – 3.200 Octavos de final 105–750 $ 250–1 100 $ Octavos de final 170–980 $ 380–1.600 $ Cuartos de final 275–1 775 $ 650–2.900 $ Semifinales 420–3.295 $ Final: 1.100 $ - 5.200 $ Final 2.030–7.875 $ 4.200 $ - 14.500 $+

Cómo conseguir entradas para el Mundial 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles alcanzan su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la fase de venta de última hora : las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para el Mundial de 2026?

Si quieres revender o intercambiar tus entradas, usa el Mercado de Reventa e Intercambio de la FIFA, abierto desde octubre en FIFA.com/tickets.

El Mercado de Reventa de la FIFA está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) es para residentes de México.

La oferta es limitada y suele aparecer cerca de las fechas de los partidos, así que conviene revisar la plataforma con frecuencia, estar preparado para comprar rápido y tener los datos de pago listos.

Los mercados secundarios como StubHub también venderán entradas para el Mundial 2026.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días por toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y será organizado conjuntamente por tres países.

Estas son las sedes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, East Rutherford (Nueva Jersey), Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las dieciséis sedes (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y sus estadios: