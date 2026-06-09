Las entradas más baratas para el Mundial 2026: precios medios de Países Bajos, Argelia, la fase de grupos y más

Ya contamos las semanas, no los meses, para el inicio del Mundial 2026 en Norteamérica.

La demanda de entradas es muy alta, sobre todo para los partidos de las selecciones anfitrionas. Aun así, habrá boletos disponibles, especialmente en la fase de grupos, que podrían ser más fáciles de conseguir.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre entradas, incluido dónde encontrar las más baratas.

Clasificación: ¿Cuáles son las entradas más baratas para el Mundial 2026 ahora mismo?

Según los anuncios de reventa, las primeras estimaciones de la FIFA y los precios más bajos públicos, estas son las entradas más baratas disponibles ahora.

Los precios pueden variar por demanda y fijación dinámica.

Clasificación Partido (Fecha) Lugar Rango de precios medio Entradas N.º 1 Paraguay vs. Australia (18 de junio) Levi's Stadium (Santa Clara) Desde 140 $ Entradas N.º 2 Arabia Saudí vs. Cabo Verde (26 de junio) NRG Stadium (Houston) 163 $+ Entradas N.º 3 Austria vs. Jordania (16 de junio) Estadio Levi's (Santa Clara) 177 $+ Entradas N.º 4 Jordania vs. Argelia (22 de junio) Estadio Levi's (Santa Clara) 182 $+ Entradas N.º 5 Austria vs. Argelia (27 de junio) Estadio Arrowhead (Kansas City) 192 $+ Entradas N.º 6 Uzbekistán vs. República Democrática del Congo (23 de junio) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 196 $+ Entradas N.º 7 Bosnia y Herzegovina vs. Catar (24 de junio) Lumen Field (Seattle) 213 $+ Entradas N.º 8 Costa de Marfil vs. Curaçao (25 de junio) Lincoln Financial Field (Filadelfia) 225 $+ Entradas N.º 9 República Checa vs. Sudáfrica (18 de junio) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 226 $+ Entradas N.º 10 Egipto vs. Irán (26 de junio) Lumen Field (Seattle) 250 $+ Entradas

Nota: Los precios fluctúan por precios dinámicos y reventa. Estos montos son los más altos disponibles al redactar esto y pueden cambiar.

¿Cuáles son los equipos más baratos para seguir en el Mundial de 2026?

Hoy, el precio medio de las entradas para el Mundial varía mucho según el equipo.

Esta diferencia se debe a varios factores, como la prima del país anfitrión, la demanda del mercado y la sede del partido.

Estos equipos aparecen dos veces entre los 10 partidos con las entradas más baratas:

Países Bajos

A pesar de ser subcampeona en tres ocasiones, sus entradas para este verano son sorprendentemente asequibles.

Sus encuentros contra Japón, Túnez y una selección europea por definir (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) se disputarán en grandes estadios de Estados Unidos, lo que favorece que los precios se mantengan bajos.

Además, sus partidos no acaparan los titulares, a diferencia de otros duelos de la fase de grupos. Por ejemplo, la presencia de Lionel Messi (Argentina) o Cristiano Ronaldo (Portugal), que disputan su último Mundial, hará que los precios se disparen.

Fecha Calendario Lugar Precio medio Entradas Domingo 14 de junio Países Bajos vs. Japón (15:00 h, hora central) Estadio AT&T (Arlington) 295 $ Entradas Sábado 20 de junio Países Bajos vs. Suecia (12:00 h, hora central) Estadio NRG (Houston) 320 $ Entradas Jueves 25 de junio Túnez vs. Países Bajos (18:00 h, hora central) Estadio Arrowhead (Kansas City) 280 $ Entradas

Argelia

Argelia disputará su quinto Mundial, aunque no juega la fase final desde 2014. El precio medio parte de 300 $.

Debutará contra la actual campeona, Argentina, en el Arrowhead Stadium, y la demanda de entradas es alta, como siempre que juega Messi.

No obstante, la demanda cae tras ese duelo, pues luego enfrentará a Jordania y Austria en Santa Clara y Kansas City, respectivamente.

Para los aficionados de los Guerreros del Desierto que no consiguieron entrada para el debut, estas fechas ofrecen una oportunidad más accesible para apoyar a su equipo.

Fecha Calendario Lugar Precio medio Entradas Martes 16 de junio Argentina vs. Argelia (20:00 h, hora central) Arrowhead Stadium (Kansas City) $360 Entradas Lunes 22 de junio Jordania vs. Argelia (20:00 PT) Estadio Levi's (Santa Clara) 220 $ Entradas Sábado 27 de junio Argelia vs Austria (21:00 h, hora central) Estadio Arrowhead (Kansas City) 240 $ Entradas

Otros equipos en los últimos puestos del ranking de precio medio de entradas para el Mundial son:

Cabo Verde

Túnez

Arabia Saudí

Curazao

Egipto

Nueva Zelanda

¿Cuáles son los precios de la Copa del Mundo de 2026?

Al comprar entradas, conviene saber que los precios varían mucho.

La FIFA ya avisó que, con precios dinámicos, los boletos arrancan en 60 dólares para algunos partidos de la fase de grupos y pueden llegar a 6.730 dólares para la final. Es probable que los precios varíen durante las distintas etapas de venta.

Fase Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas para el Mundial de 2026

Los principales sorteos ya terminaron: preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar.

¿Habrá reventa para el Mundial 2026?

Si quieres revender o intercambiar tus entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, usa el Mercado de Reventa e Intercambio de la FIFA, el canal oficial. Se inauguró en octubre y puedes acceder a él en FIFA.com/tickets.

El Mercado de Reventa de la FIFA está disponible para residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) es para residentes de México.

La oferta es limitada y los boletos aparecen de forma esporádica, cerca de las fechas de los partidos, así que conviene revisar la plataforma con frecuencia, estar preparado para comprar rápido y tener los datos de pago listos.

Los mercados secundarios como StubHub también ofrecerán entradas, aunque a precios variables.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, East Rutherford (Nueva Jersey), Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: