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70th Ballon D'Or Ceremony - ArrivalsGetty Images Entertainment
Loai Mohamed
Traducido por

Las elecciones del representante de Marruecos: ¿pagó Yamal el precio de haber elegido a España en la votación del Balón de Oro?

L. Yamal
A. Hakimi
Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
España
Marruecos

Raíces marroquíes y camiseta española: ¿cómo trató el representante del país árabe a la estrella del Barcelona?

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Pese a sus raíces marroquíes y a su elección de representar a la selección española, el periodista marroquí no concedió el primer lugar de su voto a Lamine Yamal en el Balón de Oro de 2026, prefiriendo situar en el primer puesto a su compatriota Achraf Hakimi, mientras que colocó al astro del Barcelona en la tercera posición, según los detalles revelados por la revista «France Football».

Esta elección vuelve a poner el foco sobre la historia de Yamal con las selecciones española y marroquí, después de que el joven jugador zanjara su decisión en septiembre de 2023 de representar a España, el país donde nació y se formó futbolísticamente, pese al interés de Marruecos por hacerse con sus servicios aprovechando las raíces marroquíes de su padre.

Yamal había expresado con claridad su deseo de jugar para España, asegurando que había representado a sus selecciones en las categorías inferiores desde la sub-15, y que su sueño era ganar los mayores títulos con la camiseta de «La Roja».

Su decisión llegó en un momento en el que la Federación Marroquí trataba de convencerlo para representar a Marruecos, pero el jugador optó por seguir su trayectoria internacional con España, para convertirse después en uno de los grandes astros de la selección y contribuir a su coronación en la Eurocopa, además de los logros que ha alcanzado con ella.

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31 oct 2026

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Hakimi primero, Mbappé segundo y Yamal tercero

Según destacó el diario español «As», la lista del periodista marroquí mostró que Achraf Hakimi encabezó sus elecciones, seguido por el francés Kylian Mbappé en el segundo puesto y después Lamine Yamal en el tercero, en una votación que refleja una clara preferencia por el astro marroquí del Paris Saint-Germain, sin excluir al talento del Barcelona de los tres primeros puestos.

Hakimi fue el único jugador marroquí que encabezó el voto del representante de su país, mientras que Yamal quedó tercero, pese a haber terminado también en la tercera posición de la clasificación general del Balón de Oro, con 881 puntos, por detrás del inglés Harry Kane y del francés Kylian Mbappé.

De este modo, Yamal no quedó fuera de los cálculos del periodista marroquí, pero no obtuvo el primer lugar de su voto, que fue a parar a Hakimi, en uno de los detalles llamativos que reveló la publicación de las listas completas de los votantes en la carrera por el Balón de Oro de 2026.

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