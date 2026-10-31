Pese a sus orígenes marroquíes y a su elección de representar a la selección española, el periodista marroquí no otorgó a Lamine Yamal el primer lugar de su voto en el premio del Balón de Oro de 2026, prefiriendo a su compatriota Achraf Hakimi en el primer puesto, mientras que situó a la estrella del Barcelona en la tercera posición, según los detalles revelados por la revista France Football.

Esta elección vuelve a poner el foco sobre la historia de Yamal con las selecciones española y marroquí, después de que el joven jugador zanjara su decisión en septiembre de 2023 de representar a España, el país en el que nació y se formó futbolísticamente, pese al interés de Marruecos por hacerse con sus servicios aprovechando los orígenes marroquíes de su padre.

Yamal había expresado con claridad su deseo de jugar para España, asegurando que representó a sus selecciones de categorías inferiores desde la sub-15, y que su sueño consiste en ganar los mayores títulos con la camiseta de La Roja.

Su decisión llegó en un momento en el que la Federación Marroquí buscaba convencerle de representar a Marruecos, pero el jugador optó por seguir su trayectoria internacional con España, para convertirse posteriormente en una de las figuras más destacadas de la selección y contribuir a su título en la Eurocopa, junto a los logros que ha conseguido con ella.

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Hakimi primero, Mbappé segundo y Yamal tercero

Según destacó el diario español AS, la lista del periodista marroquí mostró que Achraf Hakimi encabezó sus elecciones, seguido por el francés Kylian Mbappé en el segundo puesto, y después Lamine Yamal en tercer lugar, en una votación que refleja una clara preferencia por la estrella marroquí del Paris Saint-Germain, sin excluir al talento del Barcelona de los tres primeros puestos.

Hakimi fue el único jugador marroquí que encabezó el voto del representante de su país, mientras que Yamal quedó tercero pese a situarse también en el tercer puesto de la clasificación general del premio del Balón de Oro, con 881 puntos, por detrás del inglés Harry Kane y del francés Kylian Mbappé.

De este modo, Yamal no quedó fuera de las cuentas del periodista marroquí, pero no obtuvo el primer lugar de su voto, que fue a parar a Hakimi, en uno de los detalles llamativos que reveló la publicación de las listas completas de los votantes en la carrera del Balón de Oro de 2026.