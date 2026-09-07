El periodista francés Vincent Duluc, uno de los redactores más destacados del diario "L'Équipe", eligió su once ideal a lo largo de la historia de la Liga de Campeones de Europa, en el que no figuró la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico de la competición, y que tampoco incluyó a ningún jugador francés.

El once de Duluc reunió a un grupo de las leyendas más destacadas de la competición, a lo largo de más de 7 décadas, desde el inicio de la Copa de Europa en 1955 hasta la era de la Liga de Campeones en su formato moderno, intentando lograr un equilibrio entre la etapa de la Copa de Clubes Campeones de Europa anterior a 1992 y la era moderna de la competición tras el cambio de su sistema.

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Las elecciones de Duluc fueron las siguientes:

Portería: Ray Clemence "Liverpool"

Lateral derecho: Dani Carvajal "Real Madrid"

Central: Franz Beckenbauer "Bayern Múnich"

Central: Franco Baresi "Milan"

Lateral izquierdo: Paolo Maldini "Milan"

Centro del campo: Luka Modric "Real Madrid"

Centro del campo: Andrés Iniesta "Barcelona"

Extremo izquierdo: Lionel Messi "Barcelona"

Organizador del juego: Johan Cruyff "Ajax"

Extremo derecho: George Best "Manchester United"

Delantero: Alfredo Di Stéfano "Real Madrid"

El histórico torneo continental arrancará mañana martes, jornada que presenciará un partido de altos vuelos entre el Real Madrid y el Inter de Milán, en el estadio Santiago Bernabéu, además del choque entre el Oporto y el Manchester City, y el del Borussia Dortmund contra el Villarreal.

El Paris Saint-Germain ostenta el título de la Liga de Campeones de Europa en las dos últimas ediciones, tras vencer en la final al Inter de Milán y al Arsenal, respectivamente.

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