Las dudas rodean la participación de la estrella del Liverpool ante el Brentford

Las dudas siguen rodeando la participación del húngaro Dominik Szoboszlai, estrella del Liverpool, en el partido de su equipo contra el Brentford, el próximo sábado en la séptima jornada de la Premier League, debido a la lesión.

Szoboszlai fue titular en los primeros cinco partidos del Liverpool en la Premier League antes de ausentarse del encuentro del pasado domingo, en el que su equipo cayó 3-0 ante el Manchester City en Anfield, por un problema en los isquiotibiales.

El centrocampista húngaro también se perdió la contundente victoria del Liverpool en la Champions League a mitad de semana contra el LASK (6-3).

Szoboszlai es una de las principales ausencias en el equipo del entrenador Andoni Iraola, junto a la pareja ofensiva formada por Cody Gakpo y Alexander Isak.

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Iraola dijo que tendrá que "esperar y ver" si alguno de los tres se recupera a tiempo para jugar contra el Brentford el sábado.

Iraola añadió este jueves, según recogió el diario inglés "Metro": "Es demasiado pronto para que podamos decirlo, todavía nos queda el entrenamiento de mañana".

Y continuó: "Está claro que no estaban listos para el partido de anoche (contra el LASK)".

Y completó: "Tenemos que esperar a ver. Creo que todavía es muy pronto, pero como dije antes, no estaban disponibles para los partidos anteriores; esta vez dejo la puerta abierta, sí".

El Liverpool también perderá con seguridad a Ryan Gravenberch, sancionado tras su expulsión ante el City.







