Las dos voces que narrarán el Barcelona - Real Madrid en TVE y Gol Televisión

Goal conversa con Juan Carlos Rivero y Jordi Domínguez sobre el papel que juegan ambos en este Clásico, retransmitido en abierto

Barcelona y Real Madrid se miden este miércoles en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Un partido que tiene dividido al país en función de sus colores, pero también en función del canal de televisión donde lo seguirán aquellos que no tengan la suerte de pisar el Camp Nou. Y es que se da la particularidad que este Clásico será retransmitido en abierto por tres canales diferentes: TVE, GolTV y TV3. Y Goal ha podido charlar con dos de las voces que narrarán el Barcelona-Real Madrid de este miércoles: Juan Carlos Rivero (TVE) y Jordi Domínguez (GolTV). Dos conversaciones con las mismas seis preguntas sobre su papel concreto en el Clásico, y un sentimiento mutuo: estar a la altura de lo que ofrezcan los jugadores sobre el césped desde sus respectivos micrófonos.

Si el Clásico es el partido más importante para los jugadores, ¿también lo es para un narrador?

Juan Carlos Rivero: “Es un partido maravilloso de narrar. Pero no es el más importante. Importante son todos, en realidad. Hay una falta de respeto a todos los demás, parece que sólo vale un Clásico. Es un gran partido. Pero hay muchos grandes partidos”.

Jordi Domínguez: “Hombre, desde luego es uno de esos partidos que quedan marcados entre los más importantes en una carrera. En mi caso es el primero que voy a hacer, y para mí es un momento muy importante. Intentaré disfrutarlo. Vamos a tener una eliminatoria preciosa. Y en ese sentido, el objetivo es estar a la altura de lo que ofrezcan los jugadores sobre el césped”.

¿Un Clásico se prepara de forma diferente o más exhaustiva con respecto a otros?

JCR: “Me los preparo todos de una manera especial. Y éste también. Merece mucho la pena. Pero no de una manera más exhaustiva. Puede tener un tratamiento en televisión más amplio, pero para el comentarista es el mismo tipo de trabajo”.

JD: “A ver, es un partido que por sí solo genera muchísima información, y eso hace que le tengas que prestar una atención especial. Pero en cuanto a lo exhaustivo de la preparación, realmente lo he preparado de la misma manera que el resto de encuentros cada semana. Porque al final, sea Barcelona, Real Madrid o cualquier otro equipo, todos merecen que sean preparados a la perfección y que, en la medida de lo posible, no se te escape ningún detalle”.

¿Un narrador es más cuidadoso en un Clásico por la cantidad de aficionados que hay detrás escrutándole?

JCR: “Siempre digo que con partidos de este calibre, y más al trabajar en una empresa pública, son partidos de alta sensibilidad. En vez de alta peligrosidad. Sucede. Me ha pasado con una final de Champions entre Madrid y Atlético, o en cualquier Clásico, que tuve la suerte de narrar dos finales de Copa entre Barcelona y Madrid. Igual estás más alerta que en otros momentos”.

JD: “Está claro que un partido que mueve tanta gente siempre va a generar ese tipo de opiniones cuando alguien no lo vea de la misma manera en que tú lo tratas de contar. Nosotros lo que intentamos simplemente es expresar con palabras lo que vemos sobre el césped. Ni más ni menos. No tenemos ninguna intención de beneficiar a uno ni a otro. Al final estamos para ponerle voz a las imágenes. Es un partido en el que te escrutan mucho más sólo porque tiene una audiencia potencialmente mucho mayor. Pero sean tres millones o treinta mil personas, nuestro trabajo tiene que ser escrupuloso siempre al máximo. Da igual un Clásico, que un partido entre el último y penúltimo clasificado. Hay que ser cuidadoso al máximo con todos los detalles, e intentar que no te puedan criticar en ningún caso por una falta de preparación”.

¿Qué partido que narraron recuerdan especialmente? ¿Y cuál les gustaría borrar de la hemeroteca?

JCR: “De esas dos finales de Copa que hablaba, me gustaron mucho las dos, pero me pareció muy atractivo el primero, porque llegó con la tormenta de Clásicos, mucha movida, con Mourinho y Guardiola en los banquillos. En teoría el Barcelona era favorito, pero el partido se fue a la prórroga, se resolvió con el gol de Cristiano… fue una final de Copa de las que engrandecen esta competición. ¡Fue un partido buenísimo!”.

JD: “Realmente no borraría ninguno. Pueden salir mejor o peor, pero de todos se aprende y se saca algo positivo a la larga. Tanto de los que han ido mal, por no repetir, como de los que fueron bien, por mantener el nivel. De entre los que hice, guardo buen recuerdo de la semifinal del Mundial 2014 entre Holanda y Argentina. Quizás haya sido el partido más gordo que me haya tocado relatar”.

¿Un narrador puede ser seguidor de uno de los equipos en juego?

JCR: “Yo siempre digo lo mismo: el problema no es tanto la objetividad, que por supuesto, sino la honestidad. Yo procuro ser honesto con lo que veo. Porque lo que más me gusta de mi trabajo es contar lo que veo, y el súmmum lo encuentro en las transmisiones. ¡Y cuento lo que veo! No tiene nada que ver que sea para un color o para otro. No tengo que tener en cuenta ningún tipo de color porque estoy tan pendiente de lo que hago que, aunque lo tuviera, no aparecería por ningún sitio. Hay que estar pendiente de lo que haces. Es tan importante lo que estoy haciendo que no estoy para pensar en si debe ganar un equipo u otro”.

JD: “A ver, no nos vamos a engañar tampoco. Todos somos seguidores de un equipo. De lo que se trata es de que, cuando estás haciendo tu trabajo, eso quede al margen. Puedes estar narrando un partido del equipo del que has sido seguidor, pero eso lo tienes que dejar fuera. Lo que tienes que hacer, obviamente, es contar lo que está pasando. Y no por el hecho de que tú hayas sido seguidor o te tire más un equipo, lo vas a contar de una manera diferente por no hacerle daño o por hacerle un beneficio a ese equipo. Lo que tampoco podemos intentar es engañar a la gente y decir que el narrador no es de ningún equipo, porque todos los somos. Desde el aficionado que lo ve en casa, hasta el que comenta el partido. Por sus circunstancias, pues en su día se hizo de un equipo… otra cosa es que lo vivas con forofismo o no. En este caso, te aseguro que me ha tocado hacer partidos del equipo que fui seguidor por cuestiones familiares y demás, y con el tiempo ese forofismo que hayas podido tener en años anteriores se va perdiendo. Y al final, se trata de ser profesional y de contar sin ningún tipo de matiz lo que ocurre. Sea lo que sea lo que pase”.

¿Qué espera de este Clásico concreto en el Camp Nou?

JCR: “Espero que sea un Clásico de Copa. Todos los Clásicos son partidos trascendentales, incluso con 14 puntos de ventaja entre uno y otro. Pero los de Copa son muy especiales. Es una competición muy bonita, lo hemos visto en las eliminatorias, y más con un Clásico en juego. Espero que sea un Clásico, pero además con todos los alicientes de la Copa, en donde hay mucho ritmo, suceden muchas cosas… Y es verdad que son eliminatorias a 180 minutos, pero hay entrenadores que las juegan a 180 minutos, y otros no tanto. Veremos lo que hacen Barcelona y Madrid. Pero espero que sea un partido donde sucedan muchas cosas y que sea muy ágil todo”.

JD: “Espero que sea un gran partido porque los dos llegan en un gran momento. Esperamos poder ver a todos los jugadores en plenitud de condiciones. Lo digo especialmente por Leo Messi, que está en duda. Pero llegan los dos en muy buen momento. Y espero que quede la eliminatoria abierta. Es lo que creo que va a pasar, que no se va a resolver ni para un lado ni para otro, y que dentro de unas semanas podamos disfrutar de otro gran Clásico en el Santiago Bernabéu para ver quién pasa a la final”.