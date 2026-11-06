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AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

¡Las disculpas no bastan! Los partidos del Real Madrid siguen sin emitirse en la televisión china mientras continúa la polémica de Kylian Mbappe

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La situación comercial del Real Madrid en Extremo Oriente sigue paralizada, ya que las cadenas chinas se niegan a restablecer la cobertura del club español. Pese a las disculpas al más alto nivel del club y del propio Kylian Mbappe, las repercusiones de la polémica aparición del francés en redes sociales no dan señales de remitir.

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Persiste el bloqueo diplomático por el incidente de Mbappe

La suspensión de las retransmisiones de los partidos del Real Madrid en China ha entrado en una fase crítica. Responsables gubernamentales han confirmado que las disculpas, por sí solas, no bastarán para resolver el actual bloqueo. La polémica estalló después de que se viera a Mbappe riéndose de un meme que superponía su rostro al del exdirigente chino Mao Zedong durante su participación en el programa en línea «The Bridge».

Las consecuencias fueron inmediatas: la cadena estatal CCTV suspendió la retransmisión de LaLiga y plataformas digitales como Migu eliminaron de sus archivos los goles del francés. El embajador de China en España, Yao Jing, ha aclarado la situación. Aunque existen canales de comunicación abiertos entre el Gobierno, LaLiga y el Real Madrid, actualmente no hay negociaciones formales para reanudar las retransmisiones.

El embajador Yao Jing subrayó la profundidad del malestar causado por el incidente y señaló que ha afectado considerablemente al sentir de la población china. Declaró: «Este desafortunado incidente ha herido los sentimientos de muchas personas en China, que necesitan tiempo para asimilar la situación actual. El pueblo chino necesita tiempo. No es un asunto fácil para ellos, especialmente porque el Real Madrid ha recibido mucho cariño y apoyo en China».

Sus palabras ponen de manifiesto que las acciones de la nueva superestrella del Real Madrid han puesto seriamente a prueba el prestigio del club en la región. Así, la reciente victoria del equipo por 1-0 ante el Racing Santander no estuvo disponible en los principales servicios de streaming del país, lo que dejó a millones de aficionados sin posibilidad de ver el partido legalmente.

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Consecuencias comerciales y acuerdos rescindidos

El daño a la marca personal de Mbappe en Asia ha sido igualmente grave: el delantero perdió un importante respaldo económico casi de la noche a la mañana. Grandes empresas chinas se han apresurado a distanciarse del exjugador del Paris Saint-Germain para evitar una reacción negativa del público. En concreto, marcas como Dongpeng y Mengniu han rescindido oficialmente sus lucrativos acuerdos comerciales con el internacional francés. Esta rápida retirada pone de relieve la sensibilidad del mercado chino ante lo que se percibe como una falta de respeto hacia figuras históricas nacionales, independientemente de la fama mundial o el talento deportivo de un jugador. Para Mbappe, que terminó recientemente segundo en la clasificación del Balón de Oro, supone un golpe importante a sus ingresos fuera del campo y a su reputación en un mercado clave.

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China mantiene su postura

AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

El Gobierno chino ha adoptado una postura firme sobre el asunto y respalda el rechazo público a las acciones del jugador. Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, abordó la situación durante una rueda de prensa y afirmó que cualquier acto que hiera los sentimientos de la gente suscitará de forma natural el rechazo generalizado de la sociedad. Xie Tianyu, de la embajada, expresó una postura similar y reiteró que los aficionados necesitan un periodo de reflexión antes de que pueda repararse la relación.

La situación sigue siendo un gran quebradero de cabeza para el departamento de marketing del Real Madrid, que tradicionalmente depende del mercado chino para obtener una parte sustancial de sus ingresos comerciales mundiales. Pese a las disculpas del jugador en varios idiomas, el ente estatal China Media Group no se compromete a fijar una fecha para el regreso de los partidos en directo, según comunicó a Dailysports.

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Incertidumbre sobre las retransmisiones del Real Madrid

Las consecuencias de esta suspensión van más allá del Real Madrid y ensombrecen la estrategia comercial de LaLiga en Asia. La competición mantiene acuerdos de retransmisión con CCTV y Migu hasta la temporada 2029/30, cuyo valor, según las informaciones, ronda los 10 millones de euros anuales. Aunque otros partidos han vuelto de forma esporádica a algunas plataformas, la exclusión de los encuentros del Real Madrid ha sido sistemática. Un análisis del partido entre el Racing Santander y el Real Madrid muestra que fue el único encuentro retirado de la programación del fin de semana de Migu, lo que indica que la medida se dirige específicamente contra el club. Esta retirada selectiva de contenidos sugiere que las autoridades pretenden mantener la presión hasta considerar que se ha dado una respuesta adecuada a los «sentimientos del pueblo».

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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