Las diferencias de Atlético Nacional en los partidos ante Jaguares y Huracán

En cuestión de cuatro días, Nacional pasó de ser un equipo regular a una máquina y Osorio de ser villano a héroe. Así cambió de un partido a otro.

“Tenemos que competir así siempre porque el juego anterior no se me ha olvidado. Aquí contra Jaguares perdimos por no competir bien. El grupo que pusimos ese día tenía extremos, interiores, todo; pero no competimos como hoy”. Con esa frase, Juan Carlos Osorio cerró parte de su análisis luego de la victoria 3-0 de Atlético Nacional en la Sudamericana sobre Huracán.

Contento por el importante triunfo, pero aún con "sangre en el ojo" por la derrota del pasado sábado en su casa por la Liga local, el 'Míster' le tiró un recorderis al plantel sobre el principio de competir bien como pilar para acercarse a la victoria fecha a fecha.

Pero, ¿qué tanto cambió Nacional de un partido a otro? ¿Por qué se pasó de un 1-2 dejando una mala imagen a un contundente 3-0 que ilusiona a su hinchada? Basado en la estadística de Opta, se hizo un breve análisis de los datos para intentar encontrar las diferencias y darle una explicación a cada resultado.

Ante los 'felinos', Osorio echó mano de su rotación para darle minutos a varios suplentes y descansar algunos jugadores de la base. Quintana, Perea, Blanco, Arango, Costa, Mena y Torres se unieron a Braghieri, Rovira, Hernández y Duque para formar un conjunto mixto capacitado para sacar adelante el partido. El desarrollo mostró otra cara, con un equipo ofensivo pero improductivo en el área que tampoco pudieron mejorar significativamente Andrade, Quiñones y Gómez cuando ingresaron.

Los datos confirman la notable superioridad del Verde en ciertos puntos, pero también la ausencia de esa buena competencia advertida por el técnico, reflejada en parte en los duelos ganados:

Nacional Jaguares Remates totales 23 11 Remates a portería 6 3 Duelos ganados 49 46 Pases 426 190 Precisión de pases 80.8% 50.5% Posesión 70.1% 29.9% Táctica 3-4-3 4-3-2-1

Para el duelo ante el 'Globo', Osorio cumplió con lo prometido sacando al equipo más experimentado y mejor disponible, cerrando la puerta a cualquier debate previo sobre si faltó uno u otro jugador. Cuadrado; Muñoz, Palacios, Braghieri, Mafla; Perlaza; Candelo, Barrera, Andrade, Hernández; Duque. El 3-0 final fue coherente a lo visto en la cancha, pese a que en los primeros 30 minutos al Verdolaga también le había costado romper las líneas rivales como sucedió ante Jaguares.

Nacional Remates totales 17 3 Remates a portería 6 2 Duelos ganados 68 58 Pases 471 205 Precisión de pases 82.2% 60.5% Posesión 69.4% 30.6% Táctica 4-1-4-1 4-3-2-1

Entonces tenemos que, con la misma cantidad de remates al arco, Nacional consiguió los goles que le faltaron en el juego de la fecha 3 del campeonato. A la mejora en la eficiencia para concretar, también hubo un repunte significativo en los duelos ganados que le entregan la razón a Osorio sobre el "competir bien" para hacer méritos por la victoria y una leve superioridad entre los pases realizados y la precisión de los mismos comparando el equipo del sábado con el de este miércoles.

Por supuesto, además de los nombres, la formación táctica influyó porque le permitió al técnico aplicar estrategias más efectivas como la salida constante de los laterales ocupando posiciones en el medio, la recuperación de la pelota sin falta y posterior salida en limpio con el volante central, así como juntar a dos creativos en el medio y explotar de mejor manera los extremos. Lo curioso: ambos rivales usaron la misma figura sobre el papel, aunque en el trámite del juego tuvieron variaciones lógicas por la presión misma que les ejerció Nacional.

Nos queda entonces la conclusión principal de que la mejor versión del Nacional 2020 se vio con los hombres llamados a estar en cada una de las posiciones que Osorio les asignó ante Huracán. Igualmente, que el técnico leyó bien ambos partidos, antes, durante y después, pero que deberá apretar tuercas en el equipo "alterno" y tomar mejores decisiones a la hora de las rotaciones para que no tenga que lamentar la ausencia de "uno o dos hombres" tal y como lo reconoció en el Atanasio luego de la derrota ante Jaguares.